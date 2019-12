Samsung prezentuje oficjalnie Galaxy A01

Galaxy A01 to najnowszy zaprezentowany oficjalnie model producenta. Jeszcze do dzisiaj nikt o nim nie słyszał.

Samsung zaprezentował nowy telefon bez zapowiedzi i fanfar - po prostu nagle pojawił się na jego oficjalnej stronie. Ze specyfikacji dowiadujemy się, że jednostką centralną jest ośmiordzeniowy procesor (cztery rdzenie taktowane na 1,95 GHz, cztery na 1,45 GHz), korzystający z 2GB RAM. Galaxy A01 ma 16GB miejsca na dane, co można zwiększyć za pomocą kart microSD do nawet 512GB. Wyświetlacz Infinity-V o przekątnej 5,7" pokazuje obraz w jakości HD+, a w jego górnej części znajduje się niewielki notch z obiektywem aparatu przedniego 5 Mpix. Z tyłu mamy dwa obiektywy: główny 13 Mpix (f2.2) oraz 2 Mpix (f2.4). Całość zasila bateria 3000 mA, a smartfona ma wymiary 146,3x70,8x8,3 mm. Obsługuje dwie karty Nano SIM oraz ma osobny slot na microSD. Nie wiadomo, jaki system operacyjny znajduje się na pokładzie.

Patrząc na specyfikację, widać od razu, że jest to budżetowiec - i to z dolnych partii tej półki cenowej. Nie podano jego ceny (która z pewnością nie będzie wysoka), wiemy natomiast o trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej i czerwonej. Gdzie i kiedy Galaxy A01 zostanie wprowadzone do sprzedaży? Tego nie wiemy, ale wygląda na urządzenie przeznaczone raczej dla krajów rozwijających się, więc może nie trafić do sprzedaży w Europie.