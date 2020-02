Samsung prezentuje powerbanki 25W oraz ładowarkę 45W

W cieniu premier rodziny Galaxy S20 oraz Galaxy Z Flip, Samsung zaprezentował dwa nowe powerbanki oraz ładowarkę samochodowa.

Nowe powerbanki firmy Samsung mają pojemność 10000 mAh każdy. Pierwszy z nich, EB-U3300XJEGUS, (powyżej) ma wsparcie dla ładowania bezprzewodowego Qi, został również wyposażony w dwa porty USB typu C. Szybkość ładowania przez kabel to 25W, a bezprzewodowego - 7,5W. Drugi, EB-P3300XJEGUS, to brak ładowania bezprzewodowego, a znajdziemy w nim dwa porty USB - jeden typu C, jeden typu A. Każdy z nich ładuje z szybkością 25W. Cena za pierwszy powerbank to 80 dolarów (ok. 315 zł), w przypadku drugiego cena nie została jeszcze podana. Oba mają wejść na rynek w tym samym czasie, co rodzina Galaxy S20, czyli 13 marca.

Ładowarka samochodowa nosi nazwę EP-L5300XBEGUS. Podobnie jak drugi powerbank, ma po jednym wejściu USB typu C oraz USB typu A. Pierwsze ładuje z szybkością 45W, drugie - 15W. Warto zauważyć, że to pierwsze urządzenia obok modeli S20 Ultra 5G oraz Galaxy Note10+, które wspiera 45W. Do osiągnięcia tego w ładowarce samochodowej potrzebny jest kabel 5A. Data premiery tej ładowarki to również 13 marca.