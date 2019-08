Samsung prezentuje sensor ISOCELL Bright HMX o rozdzielczości 108 Mpix!

Wojna na piksele trwa w najlepsze. Samsung zdecydował się na ostrą ofensywę i ujawnił nam dzisiaj swój najnowszy aparat - ISOCELL Bright HMX, o rozdzielczości aż 108 Mpix.

Xiaomi w zeszłym tygodniu zapowiedziało, że jako pierwszy producent na świecie zaprezentuje smartfon z aparatem o rozdzielczości 108 Mpix. Teraz już wiemy, jaki konkretnie sensor trafi do urządzenia chińskiego producenta. Samsung oficjalne zaprezentował dzisiaj ISOCELL Bright HMX - dedykowany urządzeniom mobilnym sensor, o rekordowej rozdzielczości 108 megapikseli.

Samsung ISOCELL Bright HMX to sensor o rozmiarach 1/1.33”, co oznacza, że jest on o 125% większy od flagowego 48 Mpix sensora ISOCELL Bright GM1. Rozdzielczość wynosząca 108 megapikseli to poniekąd "chwyt marketingowy" bowiem HMX wykorzystuje technologię Tetracell łączącą cztery sąsiadujące ze sobą piksele. W rzeczywistości otrzymywać będziemy zdjęcia o rozdzielczości 27 Mpix z pikselami 1,6 μm.

Koreański producent podkreśla, że dzięki 100 milionom efektywnych pikseli, jego nowy sensor dostarczać będzie „wyjątkowej jakości zdjęcia nawet w ekstremalnych warunkach oświetleniowych”. ISOCELL Bright HMX zaoferuje nam dodatkowo funkcję Smart-ISO oraz możliwość nagrywania bezstratnych materiałów wideo w rozdzielczości 6K (6016 x 3384 pikseli) przy 30 kl./s.

Masowa produkcja Samsung ISOCELL Bright HMX rozpocznie się pod koniec sierpnia. Wielce prawdopodobne, że pierwszym smartfonem, który skorzysta z jego możliwości będzie Xiaomi Mi Mix 4, którego premiera powinna odbyć się w okolicach października tego roku.

źródło: gsmarena.com