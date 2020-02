Samsung producentem modemów Qualcomm X60 5G

Południowokoreański producent wygrał przetarg na produkcję modemów Qualcomm. Będą wykonywane w technologii 5nm.

Modem Qualcomm X60 5G został zaprezentowany w ubiegły wtorek - pisaliśmy wówczas, że jest to "modem 5G idealny dla iPhone 12". Ma on lepsze parametry od poprzednika oraz potrafi w pełni wykorzystać możliwości dawane przez sieć 5G. Jest dedykowany flagowcom, które pojawią się w 2021 roku. Samsung rywalizował o zdobycie kontraktu z Taiwan Semiconductor Manufacturing. Tajwańska firma jest obecnie liderem produkcji podzespołów - w czwartym kwartale 2019 roku miała 53% tego rynku, a Samsung - 17,8%. Nie podano, co przeważyło szalę zwycięstwa na korzyść Koreańczyków, jednak podejrzewa się, że bardziej zaawansowane technologie oraz produkcja procesora w procesie 5nm, co pozwoli na zmniejszenie rozmiarów modemu oraz zoptymalizowanie jego zapotrzebowania energetycznego.

Warto zauważyć, że Samsung jest nie tylko producentem własnych smartfonów, cieszących na świecie ogromną popularnością, ale również od lat dostarcza podzespoły takim firmom, jak Nvidia (procesory do kart graficznych, wykonywane w procesie 7nm) czy IBM. Produkcja modemów 5G z pewnością wydajnie pomoże Samsungowi w projektowaniu własnych smartfonów wspierających ten standard. Taiwan Semiconductor Manufacturing w tej chwili czerpie duże zyski z produkcji czipów dla Apple. Wykonywane są one w procesie 7nm, jednak producent zapowiada ruszenie z technologią produkcji 5nm już w pierwszej połowie bieżącego roku.

