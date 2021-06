Samsung przedstawia One UI Watch!

Na dzisiejszej konferencji MWC 2021, poświęconej mobilnym rozwiązaniom technologicznym, Samsung przedstawił swoje nowości w temacie oprogramowania. Czekając na premierę Galaxy Watch 4, w końcu dostaliśmy oficjalne informacje o owocu pracy Google i Samsunga - One UI Watch.

One UI Watch Źródło: Samsung Galaxy MWC 2021

Samsung One UI Watch podnosi oczekiwania względem Galaxy Watch 4

Na początku tego roku pojawiły się pierwsze plotki, że Samsung porzuci Tizen OS. Oczekiwano, że firma zacznie używać Androida zamiast niego. Byłaby to znacząca zmiana, ponieważ Samsung porzucił Androida dla Tizena w pierwszej kolejności. Podczas Google I/O 2021 potwierdzono, że Samsung współpracuje z Google nad nową zunifikowaną platformą o nazwie Wear. Platforma ta będzie wykorzystywana przez Samsunga i wszystkich innych producentów OEM, którzy robią smartwatche z Androidem.

Najbardziej wyczekiwanym urządzeniem, które miałoby obsługiwać nowy system jest oczywiście Samsung Galaxy Watch 4. Na szczęście nie musimy już dłużej czekać, gdyż to właśnie dzisiaj Samsung zaprezentował One UI Watch!

Pierwsze spojrzenie na One UI Watch

Samsung zaprezentował nowy system One UI Watch podczas wirtualnej konferencji Samsung Session na MWC 2021. Firma potwierdziła również, że nadchodzący Galaxy Watch 4 będzie pierwszym urządzeniem, które zadebiutuje z nowym systemem.

One UI Watch Źródło: Samsung Galaxy MWC 2021

One UI Watch został opracowany, aby umożliwić głębszą integrację między smartwatchami i smartfonami z serii Samsung Galaxy. Tak więc, gdy zainstalujesz aplikację kompatybilną z zegarkiem, taką jak Spotify na smartfonie, jej odpowiednia wersja zostanie automatycznie pobrana na zegarek. Jeśli dostosujesz zegar w telefonie, aby pokazywał czas w różnych miastach, będzie to automatycznie odzwierciedlone również na Twoim smartwatchu. Wszelkie połączenia i wiadomości zablokowane na urządzeniu Galaxy Watch również będą zablokowane na smartfonie.

One UI Watch Źródło: Samsung Galaxy MWC 2021

Największą korzyścią, jaką daje Samsungowi ta oparta na Androidzie zunifikowana platforma, jest dostęp do Google Play. Użytkownicy nowych urządzeń Galaxy Watch będą mogli pobrać popularne aplikacje innych firm, które były wcześniej niedostępne dla Tizen. Natywne aplikacje Google będą również dostępne, więc użytkownicy mogą korzystać z Google Maps, YouTube Music i Messages.

Samsung uruchamia także ulepszone narzędzie do projektowania tarcz zegarków, które ułatwi projektantom tworzenie nowych tarcz. Deweloperzy Androida będą mogli tworzyć tarcze dla One UI Watch jeszcze w tym roku. Samsung potwierdził, że jego nowy Galaxy Watch 4 będzie pierwszym smartwatchem, który będzie wyposażony w One UI Watch, dodając, że zostanie on ujawniony na Samsung Unpacked wydarzenie później tego lata.

Firma nie pokazał wszystkich ulepszeń wizualnych, które zostały wykonane dla One UI Watch. Oczywistym jest, że największe nowości Samsung zostawił na wydarzenie Unpacked.