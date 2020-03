Samsung przenosi produkcję z Korei Południowej do Wietnamu

W związku z epidemią koronawirusa sprzęt Samsunga produkowany będzie w Wietnamie.

Już niedługo na większej ilości urządzeń, niż dotychczas znajdziemy napis Manufactured in Vietnam.

W związku z wybuchem epidemii koronawirusa i rozprzestrzenieniem się jej na terenie Korei Południowej Samsung przenosi część swojej produkcji do Wietnamu. Epidemia spowodowała wiele komplikacji i zaburzyła działalność praktycznie wszystkich największych firm technologicznych. Samsung, który najpóźniej zmierzył się z konsekwencjami ma obecnie największe problemy.

Wirus, który rozprzestrzenił się do Korei Południowej skutecznie utrudnia prace.

Samsung Electronics, czyli spółka Samsunga odpowiedzialna za produkcję smartfonów stara się obecnie mocno dywersyfikować produkcję swoich urządzeń tak, aby zminimalizować szkody wywołane przez wybuch epidemii koronawirusa. Koreańczycy robią wszystko, co w ich mocy, aby utrzymać łańcuch dostaw i nie dopuścić do opóźnienia produkcji. Presja jest ogromna, ponieważ do sklepów właśnie trafiają najnowsze flagowe smartfony z rodziny Galaxy S20.

Zgodnie z najnowszym raportem Samsung zamyka obecnie jeden ze swoich zakładów produkcyjnych w Korei Południowej. Jego zadania przejmie wietnamska fabryka.

Zgodnie z najnowszym raportem po stwierdzeniu sześciu przypadków zarażenia koronawirusem wśród pracowników Samsunga w fabryce składanych smartfonów w Gumi nieopodal Seulu gigant zdecydował się tymczasowo zamknąć fabrykę składanych smartfonów. Produkcja tych skomplikowanych urządzeń została przeniesiona do Wietnamu.

Przypominamy, że na potrzeby Samsunga Galaxy Fold i Galaxy Z Flip Koreańczycy wybudowali specjalną fabrykę, która wykorzystywana jest do produkcji składanych smartfonów. W zakładzie produkcyjnym w Gumi produkowane są także Samsungi Galaxy S20, Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra na lokalny, koreański rynek.

Samsung poinformował, że decyzja o zawieszeniu produkcji w Gumi i przeniesieniu jej do Wietnamu ma na celu zapewnienie stabilnej produkcji flagowych smartfonów.

