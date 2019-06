Samsung przestaje regularnie aktualizować Galaxy S7 i S7 Edge

Jak dotąd posiadacze smartfonów Galaxy S7 i S7 Edge otrzymywali aktualizacje i łatki bezpieczeństwa kwartalnie. Niestety, to się zmieni - na gorsze.

Obydwa telefony firmy Samsung mają trzy lata. W świecie technologii jest to wystarczająco, aby weszły 3 kolejne generacje smartfonów - obecnie flagowiec to Galaxy S10. Początkowo Galaxy S7 i S7 Edge otrzymywały regularne aktualizacje - co miesiąc - potem kwartalne, a obecnie są one nieregularne. Oznacza to w praktyce, że producent ma już nie jest zainteresowany ich rozwojem. Jednak nie świadczy o tym, że całkiem ignoruje ich użytkowników - będą oni otrzymywać poprawki związane z bezpieczeństwem od czasu do czasu. Jest to zarazem delikatne naciskanie na to, aby posiadacze tych modeli wymienili je na najnowsze.

Co ciekawe, kolejny model z rodziny - Galaxy S7 active - wciąż otrzymuje i otrzymywać będzie regularne, comiesięczne aktualizacje. Tak samo, jak Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S8 Active, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e. Ale nie tylko S7 i S7 Edge będą nieregularnie aktualizowane - młodsze smartfony również czeka taki los. Są to wyprodukowane w 2017 roku Galaxy A3 i Galaxy A7. Jak widać po tych przykładach, polityka aktualizacyjna Samsunga jest dość nieprzewidywalna.