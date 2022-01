Samsung przesuwa premierę Exynosa 2200! Co z Galaxy S22?

Do premiery smarfonów z serii Samsung Galaxy S22 pozostało coraz mniej czasu. Koreański producent, jeżeli wierzyć przeciekom i nieoficjalnym informacjom, ma zaprezentować nowe flagowce na 2022 rok już 8 lutego. Tymczasem kolejne informacje sugerują, że ten termin może być zagrożony.

Wszystko przez najnowsze przecieki, sugerujące inne opóźnienie ze strony Samsunga. Publikujący na Twitterze leakster Ice Universe sugeruje bowiem, że koreański producent został zmuszony do przesunięcia premiery swojego najnowszego procesora, czyli jednostki Exynos 2200. To właśnie ten chip ma znaleźć się w smartfonach z serii Galaxy S22, także na polskim rynku. Ten chip ma napędzać smartfony dostępne w większości krajów. Jedynie mieszkańcy Korei Południowej oraz Stanów Zjednoczonych będą mogli kupić warianty z układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Samsung postponed the release of Exynos2200. Since last year, the release of Samsung exynos has not been smooth. In fact, the Exynos 1200 was originally planned in November, but it was cancelled halfway. It seems that many things happen inside Samsung LSI, but not a good thing.