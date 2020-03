Samsung przesyła Androida 10 do Galaxy A70, Galaxy A70s oraz Galaxy A6

Użytkownicy trzech smartfonów Samsunga mogą spodziewać się rychłej aktualizacji systemu. Android 10 to nie jedyne, co przyniesie - pojawi się też wraz z nim nakładka One UI 2.0.

Samsung miło zaskoczył zwłaszcza posiadaczy wypuszczonego na rynek w 2018 roku Samsunga Galaxy A6 - miał on otrzymać aktualizację dopiero w kwietniu. Jednak już dzisiaj użytkownicy tego smartfona, a także Galaxy A70 i A70s, mogą sprawdzać, czy otrzymali plik z aktualizacją. Plik ten trafia najpierw do Indii, a w przypadku A6 także do Francji, następnie będzie rozprowadzany po dalszych krajach świata. Ma on nazwę A707FDDU2BTC2 i wielkość ponad 2GB - dokładnie jest to 2025.96 MB. Zawiera system Android 10 z najnowszymi poprawkami bezpieczeństwa, a także autorską nakładką producenta One UI 2.0. Aby sprawdzić, czy plik jest gotów dla Twojego modelu, przejdź do ustawień i sprawdź informację w dziale aktualizacji oprogramowania. Możesz także spodziewać się stosowanego powiadomienia o dostępności aktualizacji.

Osoby, które nie mogą się doczekać na aktualizację, mogą pobrać plik instalacyjny ręcznie z należącego do firmy Samsung serwera Firmware Update Server. Jeśli jednak nie odczuwasz takiego nacisku - po prostu czekaj cierpliwie.

Źródło: Neowin