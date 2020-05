Samsung przygotowuje się do premiery "budżetowego" Galaxy Fold

Podczas, gdy wszyscy oczekujemy powoli sierpniowej prezentacji Samsungów Galaxy Note 20 oraz Galaxy Fold 2, Koreańczycy mają dla nas jeszcze jedno urządzenie w zanadrzu.

Okazuje się, że w lipcu na rynku zadebiutuje nowy, składany smartfon z elastycznym ekranem. Będzie to nieco odświeżona, a przede wszystkim tańsza wersja doskonale znanego nam Galaxy Fold'a.

Samsung Galaxy Fold to największe osiągnięcie oraz wtopa Koreańczyków w jednym. Składany smartfon Samsunga to istny pokaz możliwości technicznych, ale urządzenie na początku borykało się z ogromnymi problemami z wykonaniem oraz niedopracowanym wyświetlaczem wewnętrznym. Samsung wyciągnął wnioski i poprawił konstrukcję urządzenia. Proces ten spowodował spore opóźnienie w wprowadzeniu urządzenia na rynek, ale z podobnymi problemami walczył również Huawei.

Samsung Galaxy Fold pierwszej generacji dostępny jest w sklepach od ponad sześciu miesięcy. W Polsce urządzenie wyceniono na 9999 zł. To nie najlepsza okazja, tym bardziej, że na rynku pojawił się już znacznie tańszy i bardziej dopracowany Galaxy Z Flip.

Najnowsza plotka wskazuje, że Samsung zamierza pozbyć się zapasów magazynowych części do Galaxy Fold'a wprowadzają na rynek nowego smartfona. Galaxy Fold Special Edition będzie lekko odświeżoną wersją doskonale znanego nam smartfona. Telefon kosztować będzie 1099 dolarów - prawie 2x mniej, niż oryginalny Fold.

To clear out Galaxy Fold 1 inventory before the Galaxy Fold 2 is launched, Samsung will announce the Galaxy Fold Special Edition in July at a price around $1099. Quantities will be limited to ~55K worldwide. It should look just like the Galaxy Fold 1. Great price!