Samsung przypadkowo udostępnia Androida 10 na Galaxy Note 10

Najdroższe smartfony Samsunga przypadkowo otrzymują Androida 10 z One UI 2.0

Kilka dni temu zupełnie niespodziewanie Samsung udostępnił oficjalną aktualizację wprowadzającą Androida 10 oraz One UI 2.0 na Samsungi Galaxy S10. Obecnie podobne oprogramowanie udostępniane jest na urządzenia z serii Galaxy Note 10.

Źródło: Samsung

Użytkownik portalu Reddit zauważył, że jego Galaxy Note 10 otrzymał aktualizację OTA (Over The Air), która zaktualizowała telefon do Androida 10 wraz z nakładką One UI 2.0. Wszystko wskazuje jednak na to, że Samsung zupełnie przypadkowo udostępnił nowy system. Inni użytkownicy raportują, że ich smartfony nie wyszukują aktualizacji.

Urządzenie, które zostało przypadkowo zaktualizowane do Androida 10 w stabilnej wersji otrzymało identyczne oprogramowanie, jak Samsungi Galaxy S10. Wskazuje na to ten sam numer kompilacji. Galaxy Note 10, który wyświetlił monit o dostępnej aktualizacji to telefon zakupiony w Kanadzie. Urządzenie nie posiada brandingu operatora i zostało zakupione w wolnej sprzedaży.

Co ciekawe użytkownik korzysta z niego z białoruską kartą operatora MTS. Inni internauci posiadający Galaxy Note 10 i mieszkający w Kanadzie lub na Białorusi donoszą, że ich smartfony nie umożliwiają zainstalowania Androida 10.

To nie pierwszy raz, kiedy Samsung zupełnie przypadkowo wypuszcza na urządzenie nowe oprogramowanie. Już wcześniej zdarzały się podobne przypadki, kiedy to użytkownicy raportowali, że ich urządzenia zainstalowały nowe oprogramowanie, które nie pojawiło się na innych egzemplarzach.

Samsung Galaxy Note 10 dołączył do programu Android 10 Beta kilki tygodni po jego udostępnieniu na smartfony Galaxy S10. Smartfony Galaxy S10 otrzymały stabilne wydanie po siedmiu wersjach beta. W chwili obecnej użytkownicy Galaxy Note 10 mogą zainstalować trzecią betę. Podejrzewamy, ze finalna aktualizacja pojawi się na dniach. Oba smartfony są do siebie bardzo zbliżone, więc prawdopodobne jest, że program beta dla Galaxy Note 10 skończy się wcześniej ponieważ Samsung usunął większość błędów podczas testów dla Galaxy S10.

Naszym zdaniem Galaxy Note 10 otrzymają oficjalną aktualizację do Androida 10 jeszcze przed końcem roku.

Źródło: sammobile.com