Samsung przypadkowo zdradza istnienie modeli Galaxy A91 oraz A90 5G

Ostatnio dużo się mówiło o Note10 i Note10+, jednak pewne informacje wskazują na istnienie jeszcze nowszych modeli. Są to Galaxy A91 oraz A90 5G. Co o nich wiemy?

Samsung zaprezentował swoje najnowsze flagowce - czyli wspomniane Note10 i Note10+ na wydarzeniu 7 sierpnia. Dokładnie piszemy o nich tutaj. Oba korzystają z funkcji szybkiego ładowania 25W, a Note10+ jest przystosowany do ładowania 45W. To właśnie Note10+ oraz jego wersja 5G są obecnie jedynymi smartfonami w ofercie producenta, które mają wsparcie dla ładowania 45W. Ale niespodziewanie na węgierskiej stronie firmy pojawiła się ciekawa informacja. Jest to lista urządzeń mających wsparcie dla ładowarki 45W, na której widzimy modele Galaxy A91 oraz Galaxy A90 5G.

O ile o Galaxy A90 5G krążyły pogłoski - może być to pierwszy nie-flagowiec ze wsparciem dla 5G - o tyle istnienie A91 jest dla wszystkich zaskoczeniem. W przypadku A90 5G spodziewamy się wyświetlacza Infinity-U z notchem w kształcie łzy, a jesli chodzi o A91, pierwsze pogłoski mówią o pełnym wyświetlaczu z otworem obiektywu. Oba mają mieć wielkość 6,7", wbudowany czytnik linii papilarnych, procesor Qualcomms Snapdragon 855, co najmniej 6GB RAM i tylny aparat, na który składają się trzy obiektywy ze wsparciem technologii stabilizacji obrazu Tilt OIS. Oczywiście nie wiadomo jeszcze, kiedy te modele zostaną zaprezentowane światu, ale skoro pokazały się na oficjalnej stronie producenta, jest to dowód na ich istnienie. Czekamy zatem na kolejne informacje - mniej lub bardziej oficjalne.