Samsung publikuje trzy promocyjne klipy dla Galaxy A51 i A71

Wczoraj oficjalnie zaprezentowano dwa nowe smartfony, dzisiaj pojawiają się trzy klipy promujące ich zalety. Zobacz!

Krótko po tym, gdy Samsung zaprezentował ceny i dostępność Galaxy A51 oraz Galaxy A71, w sieci znalazły się ich filmiki promocyjne. Każdy z nich dotyczy obu modeli i trzeba przyznać, że zostały wykonane dość pomysłowo - w specyficznym, humorystycznym stylu. Pierwsze poświęcone jest możliwościom szybkiego ładowania i prezentuje się następująco:

Drugie skupia się na możliwościach dawanych przez wyświetlacz Infinity-O

Trzecie, najdziwniejsze, to zalety związane z pojemną i długo pracującą baterią.

Obydwa modele telefonów będzie można kupować w Polsce w lutym, a już znajdują się w sprzedaży w Niderlandach. Koszt Galaxy A71 to 470 euro, czyli ok. 2 tys. zł, A51 jest tańsze - 370 euro to niecałe 1600 złotych. Są to mocne średniaki, które powinny spodobać się użytkownikom nie wymagającym flagowców z najsilniejszymi podzespołami.