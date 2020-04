Samsung rozpoczyna prace nad sensorem 250MP ISOCELL

Południowokoreański producent zakończył proces produkcji sensora 150 MP i zawiesza poprzeczkę wyżej - rozpoczyna prace nad 250 MP.

Samsung przez cały czas do przodu i nie ogląda za siebie. W zeszłym roku pokazał sensor 108MP, który znalazł się w tegorocznym Galaxy S20 Ultra, a niedawno zapowiedział prace nad sensorem 600MP. Nowe wiadomości donoszą, że zakończył się proces produkcji sensora 150MP ISOCELL i natychmiast rozpoczęły prace nad stworzeniem jeszcze lepszego - 250MP. Jego wielkość i możliwości będą dopiero zapowiedziane, ale podejrzewa się, że ma rozmiar co najmniej 1" - co oznacza, że producentom może być trudno umieścić go w smartfonie.

Dla porównania - sensor 64MP S5KGW2 to 1/1.72", a sensor 108MP S5KHM1 to 1/1.33". Do stworzenia 250MP producent planuje użyć technologii binowania pikseli 9w1 Nonacell, co pozwoli na wykonywanie zdkęć o rozdzielczości 27Mpix. Jeśli jest to sensor, który umieszczony zostanie w smartfonach, z pewnością pierwsze będą flagowce firmy Samsung - a ponieważ kolejne mają zostać zaprezentowane dopiero na początku 2021 roku, oznacza to, że w tym roku nowego sensora nie ma się co na rynku spodziewać. Jednak niektóre pogłoski mówią, że sensor 150MP ma być użyty jeszcze w tym roku w telefonach Xiaomi, a w nowych modelach Galaxy Note i Galaxy Fold prawdopodobnie zobaczymy sensory 108MP.

