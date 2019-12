Samsung rozpoczyna produkcję Androida 10 dla Galaxy Fold

Prace nad aktualizacją do Androida 10 dla Galaxy Fold właśnie ruszyły.

Składane smartfony z pewnością są rewolucyjne i przyszłościowe, ale w chwili obecnej sprawiają sporo problemów. Wystarczy przypomnieć sobie pierwsze próby wprowadzenia na rynek Samsunga Galaxy Fold czy Huawei Mate X. Smartfony te pojawiły się w się w sklepach dopiero po wielu miesiącach, w takcie których producenci udoskonalali ich konstrukcje.

Trzeba pamiętać również, że samo wyprodukowanie składanego smartfona to połowa sukcesu. Urządzenia takie, jak Galaxy Fold potrzebują znacznie bardziej rozbudowanego oprogramowania, niż standardowe smartfony. Dodatkowo system Android nie jest jeszcze w pełni przystosowany do pracy z wieloma ekranami, co dodatkowo utrudnia prace.

Z tego właśnie powodu Galaxy Fold jest najdroższym smartfonem w portfolio Koreańskiego producenta, ale jego użytkownicy nie otrzymali jeszcze Androida 10 i nie powinni się temu dziwić. Gorzej, że Samsung zapomniał także o poprawkach zabezpieczeń, które wprowadzane są ze znacznym opóźnieniem. Nie takiego traktowania oczekiwali klienci wydający 9000 zł na telefon.

Wszystko wskazuje na to, że posiadacze Galaxy Fold poczekają jeszcze trochę na Androida 10. Prace w Samsungu już trwają, ale produkcja oprogramowania na składane urządzenia jest znacznie bardziej czasochłonna i skomplikowana. Oficjalna mapa drogowa opublikowana przez Samsunga w Stanach Zjednoczonych informuje, że Galaxy Fold zostanie zaktualizowany do Androida 10 dopiero w kwietniu 2020 roku. Z drugiej strony należy pamiętać, że producenci nie zawsze stosują się do swoich harmonogramów. Czasami zdarza się, że aktualizacja wprowadzana jest później, ale nie brakuje również pozytywnych zaskoczeń takich, jak udostępnienie aktualizacji dla Galaxy S10 wcześniej, niż zakładano.

