Samsung rozpoczyna produkcję Galaxy Z Fold 3!

Samsung rozpoczął właśnie produkcję najnowszego smartfona z elastycznym ekranem i składaną obudową. Galaxy Z Fold 3 zadebiutuje w wakacje i przyniesie sporo nowości.

Samsung zrezygnował oficjalnie z produkcji smartfonów z rodziny Galaxy Note, ale nie oznacza to, że wakacyjne wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked zostało odwołane.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku Samsung zaprezentuje solidną dawkę nowości. Zobaczymy tańszą wersję Galaxy S21 oraz nowe urządzenia z elastycznymi ekranami.

Najnowsze informacje dotyczą flagowego modelu Galaxy Z Fold 3, który trafił właśnie do seryjnej produkcji.

Ze względu na wysoką cenę startową urządzenia, niepewną sytuację rynkową oraz problemy z dostępem do podzespołów Samsung wyprodukuje mniejszą liczbę sztuk. Szacuje się, że Galaxy Z Fold 3 zostanie wyprodukowany w zaledwie 1/3 liczby egzemplarzy flagowych modeli z rodziny Galaxy S21.

Wcześniejsze plotki sugerowały, że Samsung zamierza sprzedać 3 miliony egzemplarzy Galaxy Z Fold 3 i 4 miliony nieco tańszego Galaxy Z Flip 3 do końca 2021 roku. Dane te jasno potwierdzają - składane smartfony z elastycznymi ekranami to nadal ciekawostka na rynku nowych technologii. Do wyników sprzedażowych znanych z klasycznych flagowców oraz smartfonów Apple zaczekamy jeszcze kilka lat.

Samsung Galaxy Z Fold 3 będzie kosztować w naszym kraju powyżej 6000 zł.

Źródło: sammobile.com