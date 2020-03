Samsung rozpoczyna produkcję "najszybszej pamięci" dla flagowców

Wielu producentów zamyka swoje fabryki, a Samsung Electronics odwrotnie - właśnie ogłosił rozpoczęcie masowej produkcji szybkiej pamięci, która ma znaleźć się we flagowych smartfonach.

Czipy pamięci, których produkcję rozpoczął Samsung, to eUFS 3.1 o pojemności 512 GB. Porównując je z obecnymi eUFS 3.0, mamy do czynienia z trzykrotnie większą szybkością zapisu. Producent podaje, że osiąga do 1200 MB/s. Jest to o 60% więcej niż przy UFS 3.0. Oferuje także prędkość odczytu na poziomie 100 000 IOPS oraz zapisu wynoszącego 70 000 IOPS. Wydajność odczytu sekwencyjnego jest taka sama, jak u poprzedników - 2100 MB/s. Specyfikacja nowych układów jest większa, niż standard SATA III dla dysków SSD w PC-tach. Cheol Choi, wiceprezes działu pamięci i marketingu czipów pamięci, podsumowuje: "Wraz z wprowadzeniem nowej pamięci, użytkownicy nie muszą już dłużej martwić się o szybkość odczytu i zapisu danych, ograniczonej przez konwencjonalne karty pamięci. eUFS 3.1 jest naszą odpowiedzią na gwałtownie rosnące potrzeby globalnego rynku".

Samsung chwali się, że telefony z pamięcią eUFS 3.1 będą mogły dokonać przeniesienia 100GB danych w czasie zaledwie 1,5 minuty. To samo zajmuje czipom UFS 3.0 około czterech minut. Produkcja została zaplanowana w ubiegłym roku - oprócz wersji o pojemności 512GB mają pojawić się także 128 i 256GB. Od czasu, gdy w telefonach producenta pojawiła się możliwość nagrywania w 8K (jak w modelach z linii Galaxy S20), szybka i pojemna pamięć stała się istotnym elementem komfortu użytkowania smartfonów. Niestety, nie wiemy jeszcze, do jakich modeli trafi eUFS 3.1.

Źródło: Samsung