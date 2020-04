Samsung rozpoczyna projektowanie europejskiej wersji Galaxy Note 20 5G

Samsung Galaxy Note 20 5G o numerze modelu SM-N986B zadebiutuje w sierpniu tego roku.

W zeszłym tygodniu do sieci wyciekły informacje na temat amerykańskiej wersji Samsunga Galaxy Note 20 z procesorem Qualcomm Snapdragon 865+. Teraz w sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat europejskiego modelu Samsunga Galaxy Note 20.

Koreańczycy rozpoczęli właśnie prace nad oprogramowanie układowym dla smartfona o numerze modelu SM-N986B z wbudowanym modemem sieci 5G.

W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się sporej ilości informacji na temat wyglądu oraz specyfikacji technicznej Samsunga Galaxy Note 20 w wersji na Stany Zjednoczone. Teraz oficjalnie można potwierdzić, że Samsung rozpoczął rozwój oprogramowania dla europejskiej wersji Samsunga Galaxy Note 20. Model dostępny w europie będzie bardzo podobny do Note'a z procesorem Snapdragon 865+.

Smartfon o numerze modelu SM-N986B, który wyciekł do sieci to prawdopodobnie Samsung Galaxy Note 20 w droższej wersji Plus/Ultra. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w modem sieci 5G. Wskazuje na to obecność kombinacji liczby 6 z literą B. Oczywiście oprogramowanie układowe projektowane jest z wykorzystaniem Androida 10. Potwierdza to nasze wcześniejsze przypuszczenia, że Galaxy Note 20 nie zadebiutuje z Androidem 11 od razu po wyjęciu z pudełka.

Fakt, że Samsung rozpoczął rozwój oprogramowania od flagowego modelu z wbudowanym modemem sieci 5G nie powinien dziwić. Również w przypadku Samsunga Galaxy S20 do sieci trafiły najpierw informacje o systemie dla modelu Ultra z modemem 5G. Rozwój oprogramowania dla tańszych wersji z 4G LTE rozpoczyna się znacznie później. Najprawdopodobniej w przypadku Galaxy Note 20 Plus/Ultra najdroższy model w podstawie zaoferuje modem sieci 5G.

Wcześniejsze informacje z tego tygodnia potwierdzają, że pomimo pandemii koronawirusa Samsung nie zamierza odraczać premiery swoich flagowych urządzeń. Samsungi z rodziny Galaxy Note 20 zadebiutują na wydarzeniu Galaxy Unpacked w sierpniu tego roku. Obok Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Plus/Ultra pojawić ma się także Galaxy Fold 2.

