Samsung rozpoczyna testy Androida 10 dla Galaxy A50 i Galaxy A40

Popularne w naszym kraju średniaki z serii Galaxy A 2019 już wkrótce otrzymają Androida 10.

Samsung rozpoczyna pierwsze testy Androida 10 z One UI 2.0 na Samsungi Galaxy A40 oraz Galaxy A50. Niestety musimy ostudzić zapał posiadaczy tych smartfonów. Do wydania oficjalnej aktualizacji do Androida 10 jeszcze długa droga.

Źródło: pcworld.com

Koreańczycy wprowadzili już aktualizację do Androida 10 dla swoich flagowych Samsungów Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10. Najnowsze informacje z dzisiejszego poranka wskazują, że również zeszłoroczny Galaxy Note 9 otrzymał aktualizację do stabilnej wersji oprogramowania.

Po flagowych modelach przyszedł czas na coraz tańsze modele. W sieci pojawiły się już informacje o rozpoczęciach testów dla najdroższych średniaków - modeli Galaxy A80 i Galaxy A70. Teraz pojawiają się pierwsze informacje na temat testów Androida 10 dla najpopularniejszych smartfonów Samsunga z 2019 roku. Chodzi oczywiście o modeli Galaxy A50 oraz Galaxy A40.

Samsung w niektórych krajach azjatyckich rozpoczął testy oprogramowania o numerze kompilacji A505FDDU3BSL1 dla Galaxy A50. Software ten oparty jest na najnowszym Androidzie 10. Podobną aktualizację Samsung testuje również dla modelu Galaxy A40. Numer kompilacji w tym przypadku to A405FNXXU2BSL2.

Skąd wiadomo, że numery kompilacji, które wyciekły do sieci świadczą o obecności Androida 10 na pokładzie? Odpowiedzialna jest za to litera B na czwartej pozycji od końca, która w najnowszej nomenklaturze Samsunga wskazuje, że urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 10.

Smartfony przy okazji zostaną zaktualizowane do nakładki systemowej One UI w wersji 2.0.

Na aktualizację Galaxy A40 i Galaxy A50 do Androida 10 z One UI 2.0 jeszcze poczekamy. Oficjalna mapa drogowa informuje, że mniejszy Galaxy A40 otrzyma aktualizację w kwietniu, a model Galaxy A50 w maju. Na szczęście dla posiadaczy wyżej wymienionych smartfonów mamy także dobre wieści. Ostatnie aktualizacje wydane przez Samsunga pokazują, że producent udostępnia Androida 10 szybciej, niż wskazywałaby na to mapa drogowa.

Źródło: galaxyclub.nl