Samsung rozpoczyna testy Androida 10 dla Galaxy A6, A6+ i A7 (2018)

Koreańczycy rozpoczynają pracę nad aktualizacją dla starszych modeli.

Mapa drogowa aktualizacji do Androida 10 z One UI 2.0 w przypadku Samsunga jest rozległa. Podczas, gdy niektórzy producenci, jak Sony aktualizują zaledwie kilka urządzeń, Koreańczycy postanowił wydać aktualizacje nawet na starsze i tańsze urządzenia. Proces aktualizacji przebiega zgodnie z planem, a producent udostępniaja oprogramowanie na swoje urządzenia wcześniej, niż obiecano. W chwili obecnej pod kontrolą Androida 10 z One UI 2.0 pracują już Samsungi Galaxy S10, Galaxy Note 10 oraz Galaxy Note 9. Na dniach stabilną wersje oprogramowania otrzyma Samsung Galaxy S9.

Źródło: samsung.com

W sieci pojawiły się także informacje, że Samsung rozpoczął prace nad Androidem 10 z One UI 2.0 dla kolejnych urządzeń takich, jak Galaxy A50 i Galaxy A40. Teraz do ich grona dołączają kolejne średniaki. Samsung testuje już najnowsze oprogramowanie dla modeli Galaxy A6, Galaxy A6+ i Galaxy A7 (2018).

Według raportu przekazanego przez galaxyclub.nl Samsung rozpoczął niedawno prace nad oprogramowaniem dla swoich średniaków z 2018 roku. Model Galaxy A6 testowany był z oprogramowaniem o numerze kompilacji A600FNXXU5CSL5, a jego większy brat Galaxy A6 Plus A605FNXXU5CSL1. Ponadto stosowna wersja została opracowana także na model Galaxy A7 2018. W tym przypadku numer kompilacji to A750FNXXU3CTA1.

Skąd wiadomo, że wyżej wymienione oprogramowanie zawiera Androida 10 i One UI 2.0? Wskazuje na to litera C na czwartej pozycji od końca. Galaxy A6, A6+ oraz A7 (2018) zadebiutowały z Androidem 8.0 Oreo, zostały zaktualizowane do Androida 9.0 Pie z One UI 1.0, a Android 10 z One UI 2.0 będzie ich trzecią dużą aktualizacją.

Według oficjalnych informacji przekazanych przez producenta Galaxy A6 i Galaxy A7 (2018) otrzymają aktualizację w kwietniu 2020 roku, A Galaxy A6+ w czerwcu 2020 roku.

Źródło: galaxyclub.nl, rprna.com