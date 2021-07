Samsung rozprawia się z przeciekami swoich urządzeń

Coraz większa liczba przecieków zmusiła producenta urządzeń Galaxy do działania.

Przecieki stały się integralną częścią branży smartfonów i wydaje się niemożliwe, aby producenci mogli w pełni utrzymać swoje urządzenia w tajemnicy aż do ich ogłoszenia. Jednak marki takie jak Samsung i Apple na prawdę cenią sobie swoje produkty i z pewnością chciałyby uniknąć jak największej liczby przecieków. Wszelkie informacje na temat nowych urządzeń wychodzą zazwyczaj od pracowników, którzy pracują przy łańcuchu dostaw.

Najnowsza informacja jest jednak nieco inna, albowiem mówi o tym, że Samsung chce zminimalizować przecieki. Firma wydała stosowne ostrzeżenie do swoich partnerów biznesowych, którzy pomagają przy pracy nad łańcuchem dostaw. Rozpoczęła także dochodzenie w sprawie leaksterów i rozdaje oświadczenia o prawach autorskich, aby firmy stosowały rygorystyczne zasady.

Co to oznacza dla przyszłych przecieków? Cóż, tylko czas pokaże, ale najprawdopodobniej w najbliższym czasie liczba przecieków, dotyczących urządzeń Samsunga, zmaleje. Niemniej jednak powinny one powrócić w momencie, kiedy cala sprawa ucichnie. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chętny do przekazania najświeższych informacji światu.

