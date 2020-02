Samsung ruszył z produkcją pamięci 16GB dla flagowców

Jak dotąd 16GB RAM w smartfonie było tylko nieokreśloną przyszłością. Jednak taka ilość pamięci w przyszłym roku będzie standardem we flagowcach, a Samsung stał się jej pierwszy producentem.

Samsung oficjalnie poinformował o rozpoczęciu produkcji czipów 16GB RAM dla smartfonów. Od razu przypomniał, że w ubiegłym roku jako pierwszy producent wprowadził 12GB DRAM dla telefonów. Moduł 16GB LPDDR5 RAM oferuje szybkość do 5500 Mb/s, czyli 1,3 raza więcej niż poprzednie moduły LPDDR4X. Równocześnie będzie mieć 20% mniejsze zapotrzebowania na energię przy jednoczesnym podwojeniu wydajności pracy. Jak powiedział Cheol Choi, wiceprezes działu ds pamięci i marketingu, Samsung da w ten sposób użytkownikom większy komfort użytkowania urządzeń mobilnych. Dotyczy to zwłaszcza flagowców, do których 16GB RAM trafi jako pierwsze. Produkcja nowych pamięci odbywa się przy zastosowaniu unowocześnionego procesu technologicznego 10nm.

Przypomniano od razu, jak przebiegał rozwój pamięci RAM w smartfonach - w 2009 roku było to 256MB, jedenaście lat później docieramy do 16GB. Moduły będą produkowane w fabryce Samsunga w Pyeongtaek. Jak na razie planowana jest ich limitowana seria, a dopiero w drugiej połowie bieżącego roku ma ruszyć masowa produkcja. Dlatego w praktyce nie spodziewajmy się ich w tym roku - ewentualnie pod sam jego koniec. Większość tegorocznych flagowców albo już miała swoją premierę, albo będzie mieć w ciągu najbliższych tygodni. Dlatego smartfony z 16GB RAM pojawią się na rynku dopiero w 2021 roku. Można założyć, że producent wyposaży w nowe moduły następców obecnych modeli z rodziny Galaxy S20 i składanych telefonów.

Źródło: Neowin