Samsung się wygadał! Galaxy Tab S8 Ultra z notchem!

Wygląda na to, że najnowszy tablet Premium Samsunga jednak będzie posiadał notcha. Nowy Galaxy Tab S8 Ultra będzie wyglądał jak urządzenia Apple?

Wygląda na to, że koreański producent niechcący sam wygadał się w kwestii wyglądu swoich najmocniejszych tabletów.

Model Galaxy Tab S8 Ultra ma być najwydajniejszym z urządzeń, które zostaną zaprezentowane w najbliższej przyszłości. Niektóre przecieki sugerują, że stanie się to już podczas najbliższego Galaxy Unpacked, podczas którego Samsung ma zaprezentować swoje flagowce na 2022 rok, czyli smartfony z rodziny Galaxy S22.

Jeżeli premiera nowych tabletów jest tak blisko, to nie dziwi nas ilość przecieków, które w ostatnim czasie pojawiają się w sieci. Tylko w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się o cenach poszczególnych wariantów tabletów oraz o ciekawej zawartości zestawów sprzedażowych. Najnowszy przeciek pochodzi jednak od źródła, którego spodziewaliśmy się najmniej. Jest nim bowiem... sam producent.

Jak to możliwe? Wszystko przez grafiki, które dostępne są na stronach wsparcia Samsunga. Jeżeli zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób możecie korzystać z funkcji Bixby, być może trafiliście już na tę stronę. Znajdziemy na niej kilka grafik przedstawiających funkcjonalność i działanie asystenta.

Najważniejsze jest jednak to, co znajdziemy na drugim planie jednej z nich. A jest to nic innego, jak tablet Galaxy Tab S8 w wariancie Ultra. W sieci od dłuższego czasu mogliśmy usłyszeć, że ma on posiadać charakterystyczny dla ostatnich produktów Apple - smartfonów iPhone oraz najnowszych MacBoooków Pro - element, czyli notch. Sam producent niechcący potwierdził więc nieoficjalne informacje. Fotografia wciąż widoczna jest na oficjalnej stronie Samsunga. Możemy z niemal stuprocentową pewnością stwierdzić, że na grafice widzimy właśnie Galaxy Tab S8 Ultra, ponieważ Samsung do tej pory nigdy nie wypuścił tebletu z widocznym notchem.

Co jeszcze wiemy o tych tabletach? Za ich wydajną pracę odpowiedzialne będą flagowe procesory na 2022 rok: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Wspierane będą przez 8 GB pamięci operacyjnej oraz od 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Znajdziemy w nich także slot na kartę pamięci microSD. Urządzenia mają posiadać wyświetlacze AMOLED o następujących rozmiarach: 11 cali (Galaxy Tab S8), 12,4 cala (Galaxy Tab S8+) oraz 14,6 cala (Galaxy Tab S8 Ultra). Będą pracować pod kontrolą systemu Android 12 z nakładą OneUI.