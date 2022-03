Samsung spowalnia swoje smartfony w ponad 10 tysiącach popularnych aplikacji! [AKTUALIZACJA 04.03.2022]

Samsung celowo spowalnia swoje smartfony w wielu aplikacjach. Na liście nie znajdziemy oczywiście benchmarków.

W czerwcu 2021 roku do sieci trafiły potwierdzone informacje o ograniczaniu wydajności flagowych smartfonów OnePlus w wybranych aplikacjach. Firma przyznała się do zarzutów i w odpowiedzi przekazała, że robi to w celu optymalizacji czasu pracy na baterii.

Samsung ogranicza wydajność swoich smartfonów fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Teraz Samsung został oskarżony o identyczne działania w swoich smartfonach z rodziny Galaxy.

Portal Android Authority zauważył informacje o dławieniu wydajności na jednym z koreańskich portali. Kilku użytkowników odkryło, że usługa Game Optimizing Service (GOS) ogranicza wydajność w ponad 10 tysięcy popularnych aplikacji. Po sieci krąży plik Excel z pełną listą aplikacji. Nie został one jednak zweryfikowany, więc ze względów bezpieczeństwa nie dołączamy go.

Na liście znajdziemy wiele popularnych aplikacji takich jak TikTok, pakiet Microsoft Office, Instagram czy Netflix. Co ciekawe Samsung ograniczył wydajność również w swoich aplikacjach - Samsung Cloiud oraz Samsung Pay. Wszystkich aplikacji testujących wydajność urządzeń takich jak GeekBench 5 czy 3DMark nie znajdziemy w pliku.

Samsung oficjalnie nie wydał jeszcze oświadczenia w sprawie. Prawdopodobnie firma ogranicza wydajność w wybranych aplikacjach, aby wydłużyć czas pracy swoich smartfonów.

AKTUALIZACJA 04.03.2022

Samsung wydał oficjalne oświadczenie w sprawie spowalniania smartfonów Galaxy pracujących pod kontrolą Androida. Firma przedstawiła więcej szczegółów na temat usług Game Optimization Service. Producent zapowiedział również, że użytkownicy otrzymają możliwość wyboru priorytetu wydajności.

Według Samsunga GOS optymalizuje wydajność procesora i układu graficznego, aby ograniczyć przegrzewanie się urządzenia podczas długich sesji z grami wideo. Samsung w oświadczeniu nie wspomina o zmniejszaniu wydajności, ale twierdzi, że pracuje nad nową aktualizacją oprogramowania, która doda tryb priorytetu wydajności do aplikacji Game Launcher.

Poniżej pełne oświadczenie prasowe przetłumaczone z języka koreańskiego: