Samsung sprzedał 10 milionów sztuk Galaxy S20 FE w ciągu roku!

Pierwszy w historii smartfon z serii Samsung Galaxy Fan Edition okazał się niekwestionowanym hitem. Mamy tu na myśli oczywiście Galaxy S20 FE, a nie jego sequel w postaci Galaxy S21 FE, który został zapowiedziany wczoraj w Las Vegas podczas targów CES 2022.

Źródło: Samsung

Oryginalny Galaxy S20 FE (LTE i 5G) jest oficjalnie jednym z najlepiej sprzedających się smartfonów Samsunga z 2021 roku. Jak komunikuje redakcja 9to5google, od premiery we wrześniu 2020 roku, Galaxy S20 FE przekroczył 10 milionów sprzedanych egzemplarzy, co potwierdził sam Samsung.

Wyniki te nie powinny być zaskoczeniem dla nikogo, kto śledził historię Galaxy S20 FE od momentu jego premiery. Telefon ten był natychmiastowym hitem, a w połowie grudnia 2020 roku stał się jednym z trzech najlepiej sprzedających się smartfonów Samsunga oferowanych przez operatorów w Stanach Zjednoczonych. Przebił nawet w sprzedaży takie smartfony, jak Galaxy A51 czy Galaxy A71 oraz inne droższe flagowce.

Źródło: Samsung

Czy Galaxy S21 FE będzie bazował na sukcesie swojego poprzednika, czy też okaże się nietrafionym pomysłem, to się dopiero okaże. Jednak warto zauważyć, że Samsung podobno obniżył swoje oczekiwania względem sprzedaż Galaxy S21 FE, gdyś firma wiedziała, że musi opóźnić premierę telefonu.

Co do Galaxy S20 FE, był to świetny telefon na starcie i pozostał niewiarygodnie dobry sześć miesięcy po swoim debiucie. Nadal jest to przyzwoite urządzenie po dziś dzień dzisiaj, szczególnie w porównaniu ze swoim następcą, który nie posiada opcji rozszerzalnej pamięci masowej, ale posiada nowszy chipset i lepsze oprogramowanie układowe.