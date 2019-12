Samsung sprzedał już milion smartfonów Galaxy Fold

Koreańczycy chwalą się wynikami sprzedażowymi swojego pierwszego smartfona. Wszystko wskazuje na to, że urządzenie sprzedaje się lepiej, niż myśleliśmy.

{{a:Samsung Galaxy Fold został oficjalnie zaprezentowany w lutym 2019 roku. Urządzenie pierwotnie miało trafić do sprzedaży jeszcze wiosną 2019 roku. Niestety rzeczywistość bardzo szybko zweryfikowała plany Koreańskiego giganta. Pierwsze egzemplarze Galaxy Fold posiadały niedoskonałą konstrukcję ekranu, a ostatnia warstwa wyglądała jak folia ochronna. Część użytkowników oraz recenzentów zerwała ją, co doprowadziło do uszkodzenia telefonu.

Źródło: samsung.com

Samsung zdecydował się wstrzymać sprzedaż na długie miesiące. Galaxy Fold z nowym ekranem powrócił na rynek dopiero po wakacjach. Niestety w międzyczasie na rynku pojawiły się nowe podzespoły takie, jak procesor Qualcomm Snapdragon 855 Plus, przez co specyfikacja techniczna Fold'a stała się nieco przestarzała.

Mimo ogromnej wpadki jakościowej, wizerunkowej oraz wielu opóźnień kosztujący równo 9000 zł Galaxy Fold sprzedaje się lepiej, niż myśleliśmy.

Użytkownicy nie zrazili się do konstrukcji, która tak naprawdę jest prototypem. W chwili obecnej technologia produkcji składanych, elastycznych ekranów jest daleka od doskonałości. Producenci nie są w stanie wbudować w taką matrycę czytnika linii papilarnych oraz aparatów. Dodatkowo powierzchnia elastycznego ekranu przypomina tani, tandetny plastik. Kolejnym problemem jest system operacyjny Android, który w chwili obecnej nie jest jeszcze dostosowany do obsługi urządzeń z wieloma ekranami. Konsekwencją tego jest fakt, że Galaxy Fold otrzyma Androida 10 dopiero w okolicach kwietnia 2020 roku.

Samsung Galaxy Fold został wprowadzony jako urządzenie, które miało zbadać, czy rynek jest gotowy na składane smartfony.

Podczas specjalnej imprezy zorganizowanej przez Samsunga w Berlinie prezes Young Sohn przekazał, że pierwszy składany smartfon firmy sprzedał się w ilości miliona egzemplarzy.

Biorąc pod uwagę ceny, oraz wiele problemów wieku dziecięcego liczba sprzedanych egzemplarzy robi ogromne wrażenie.

Według informacji przekazanych przez prezesa firmy Galaxy Fold od momentu wprowadzenia do regularnej sprzedaży we wrześniu wygenerował przychód w wysokości blisko 2 miliardów dolarów.

Dzięki tak dobrym wynikom sprzedażowym nie dziwimy się, że Koreańczycy ciężko pracują nad drugą generacją urządzenia, która może zadebiutować już w lutym 2020 roku razem z Galaxy S11.

Najnowsze plotki wskazują, że Galaxy Fold 2 w przeciwieństwie do poprzednika będzie smartfonem typu Clamshell. Oznacza to, że Fold 2 konkurować będzie z Moto RAZR 2019.

Co ważne przyszłoroczny smartfon posiadać ma znacznie ulepszony ekran Ultra Thin Glass, który nie będzie już przypominać w dotyku plastiku. Smartfon ma być również znacznie rozsądniej wyceniony. W sieci krąży informacja mówiąca, że Samsung wyceni Fold'a 2 na około 850 dolarów. W porównaniu do 1980 dolarów za Galaxy Fold to okazja.

Źródło: phonearena.com