Samsung sprzedał w 2019 roku prawie 7 milionów urządzeń z 5G

Koreańczycy chwalą się statystykami sprzedażowymi swoich modeli z wbudowanym modemem sieci 5G. Liczba 7 milionów sprzedanych egzemplarzy imponuje.

Samsung Electronics sprzedał w 2019 roku 6,7 miliona telefonów komórkowych kompatybilnych z siecią 5G. Stanowi to aż 53,9 procent światowego udziału na rynku 5G.

Koreańczycy zaprezentowali w ubiegłym roku pięć telefonów z modemami sieci 5G. Są to Samsung Galaxy S10 5G#, Galaxy Note 10 5G, Note 10 Plus 5G, Galaxy A90 5G oraz Galaxy Fold 5G. To właśnie te modele pozwoliły pierwszym konsumentom na własnej skórze przekonać się czym jest sieć 5G i jak działa. Samsungowi z kolei pozwoliły uzyskać znacznie lepsze wyniki sprzedażowe, niż początkowo planowano. Do czasu rozpoczęcia targów IFA 2019, które odbywały się w Berlinie na początku września 2019 roku Samsung sprzedał zaledwie 2 miliony urządzeń z wbudowanymi modemami 5G. Szacowano wtedy, że do końca roku uda się sprzedać łącznie około 4 milionów urządzeń kompatybilnych z siecią 5G.

Finalnie Samsung zamknął ubiegły rok z niespełna 7 milionami sprzedanych smartfonów z modemem sieci 5G.

Koreańczycy zamierzają w 2020 roku wprowadzić na rynek większą ilość urządzeń z 5G. Dodatkowo Samsung wprowadzi do sprzedaży także Samsunga Galaxy Tab S6 w wersji z modemem sieci 5G.

Na rynku pojawiają się już pierwsze procesory z wbudowanym modemem sieci 5G. Do tej pory producenci musieli wykorzystywać zewnętrzne modemy, które zajmowały sporo miejsca w obudowie oraz negatywnie wpływały na czas pracy urządzenia na baterii.

Najnowszy flagowy układ Qualcomm Snapdragon 865 jest w pełni przystosowany do pracy z modemami sieci 5G. Mówi się o tym, że Samsungi Galaxy S11/S20 zostaną wyposażone w modem sieci 5G niezależnie od konfiguracji.

