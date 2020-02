Samsung startuje z 500 tys. modeli Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip, czyli składany model, który południowokoreański producent pokaże już jutro, powinien znaleźć co najmniej pół miliona nabywców. Ale Samsung liczy na znacznie więcej.

Do premiery Galaxy Z Flip oraz linii Galaxy S20 pozostało już niewiele czasu. Samsung podgrzewa atmosferę, mówiąc o spodziewanym zainteresowaniu swoim składanym telefonem. W koreańskich mediach pojawiła się wypowiedź przedstawiciela firmy, który zdradził, że "pierwszy rzut" składanych telefonów będzie liczyć sobie pół miliona egzemplarzy. Dodał również, że Samsung jest w stanie wyprodukować w 2020 roku pięć razy więcej sztuk - czyli 2,5 miliona - "jeśli zajdzie taka potrzeba". Oczekiwania sprzedażowe są znacznie większe, niż miało to miejsce w przypadku poprzednika - czyli modelu Galaxy Fold z ubiegłego roku. Jak do tej pory sprzedano pomiędzy 400 a 500 tys. egzemplarzy tego smartfona.

W sprzedaży mogłaby pomóc przystępna cena. Z tego, co wiemy z przecieków, jest ona ustalona na równowartość 1260 dolarów (ponad 4,8 tys. złotych). To znacznie taniej, niż Galaxy Fold 2, za którego nabycie trzeba zapłacić 1940 dolarów (ok. 7,5 tys. zł). Dokładne informacje poznamy już jutro, na uroczystej prezentacji nowych modeli Samsunga. Przypominamy - można zobaczyć to wydarzenie! W jaki sposób? Zobacz nasz tekst "Samsung Galaxy S20 - jak oglądać relację z premiery na żywo?"

Źródło: GSM Arena