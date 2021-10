Samsung stworzył dysk SSD specjalnie dla PlayStation 5

Dostępny jest w wersjach 1 i 2 TB i doskonale pasuje do konsoli Sony.

Samsung 980 Pro to dysk SSD dla konsoli PlayStation 5, który ma zapewnić maksymalną szybkość i możliwość przechowania nawet największych tytułów, jak mający niemal 300 GB Call of Duty Black Ops Cold War czy produkcje zajmujące ponad 100 GB. Sony dodało obsługę dysków M.2 w ubiegłym miesiącu, co oznacza, że do konsoli można dodać do 4 TB szybkiej pamięci. I to właśnie 908 Pro ma wykorzystać wszystkie możliwości dawane przez ten interfejs.

Szybkość odczytu dysku wynosi 7000 MBps, szybkość zapisu - 5000 Mbps. Rozmiary to 24 x 80 x 8,6 mm, co oznacza, że perfekcyjnie pasuje do portu w konsoli. Dysk zadebiutuje na rynku 29 października i nie będzie tani. Wariant z 1 TB pojemności został wyceniony na 249,99 USD, czyli ok. 993 zł, a 2 TB to wydatek 449,99 USD, czyli ok. 1785 zł. Oba modele obejmuje 5-letnia gwarancja producenta.

