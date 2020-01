Samsung stworzył (niemal) bezramkowy telewizor

W smartfonach producenci starają się stworzyć coraz mniejsze ramki, a w segmencie telewizorów już się udało stworzyć ekran niemal bez nich. Samsung zapowiedział model Q950TS 8K TV.

Telewizor Q950TS 8K TV zostanie zaprezentowany oficjalnie na targach CES 2020, jednak już wiadomo, że będzie to topowy model Samsunga na rok 2020. Nazwa mówi nam wszystko - ekran to QLED, rozdzielczość wynosi 8K, a stosunek ekranu do wielkości urządzenia aż 99%! Wyświetlanie na nim ruchomych obrazów może przypominać używanie projektora, emitującego obraz w powietrzu - nie mamy tu ciemnych ramek, oddzielających ekran od tła. Ściślej - ramki są, ale mają zaledwie 15 mm po bokach i na górze, a u spodu jest jeszcze mniejsza, przez co nie wydaje się, aby w ogóle istniały, zwłaszcza, gdy obserwujemy obraz z odległości.

Przy większości obecnych topowych telewizorów stosunek ekranu do wielkości wynosi 95%. Wprowadzone rozwiązanie zostało nazwane przez producenta Infinity Effect. Nie ma one żadnego wpływu na design telewizora, a jego tył jest całkowicie płaski, dzięki czemu można zawiesić telewizor na ścianie. Q950 napędza do działania procesor nowej generacji Quantum Processor 8K, który jest nafaszerowany nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, z SI na czele. Może skalować każda treść do 8K, a Samsung ogłosił przy okazji, że współpracuje z YouTube nad możliwością streamowania treści w natywnej rozdzielczości 8K.

Q950 ma głośniki z obu stron, a na tyle umieszczono subwoofery. Telewizor korzysta z oprogramowania Object Tracking Sound+, odpowiadajacego za właściwą synchronizację dźwięku z ruchem obiektów na ekranie, co ma dać w efekcie dźwięk przestrzenny 5.1. Zastosowano w nim również podrasowane Bixby - użytkownik może zażyczyć sobie np. relaksującej atmosfery, a na ekranie będzie wyświetlany miły pejzaż lub krople deszczu. Ponadto Samsung zintegrował w telewizorze wirtualnych asystentów - Google i Alexę. Oprócz tego mamy także funkcje Digital Butler - to cyfrowy "służący", umożliwiający użytkownikom na kontrolowanie urządzeń (nie-smart) za pomocą podczerwieni.

O dostępności i koszcie Samsung Q950TS 8K QLED TV dowiemy się na targach CES. Na pewno tanio nie będzie.