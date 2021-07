Samsung stworzył specjalny rysik S Pen dla Galaxy Z Fold 3

Najnowszy artykuł redakcyjny Samsunga informuje, że firma stworzyła specjalną wersję rysika S Pen dla Galaxy Z Fold 3.

Na dwa tygodnie przed kolejnym wydarzeniem Galaxy Unpacked 2021, Samsung opublikował w swoim oficjalnym newsroomie artykuł redakcyjny, w którym potwierdza swoje nadchodzące produkty. Autorem artykułu jest Dr. TM Roh i potwierdza on, że firma nie wprowadzi w tym roku na rynek nowego urządzenia Galaxy Note, a kolejne składane urządzenie Galaxy będzie wyposażone w obsługę rysika S Pen.

TM Roh potwierdził, że zamiast wprowadzać nowe urządzenie Galaxy Note, Samsung będzie dalej rozszerzać ukochane funkcje tej linii na więcej urządzeń, w tym Galaxy Z Fold 3. Południowokoreańska firma wspomniała, że stworzyła pierwsze pióro S Pen specjalnie dla składanych urządzeń, ale nie ujawniła, czym różni się ono od zwykłego S Pen i jak będzie działać. Nie ujawniła też, czy specjalne pióro S Pen będzie wyposażone w Bluetooth. Więcej na ten temat dowiemy się prawdopodobnie dopiero podczas wydarzenia 11 sierpnia.

Zobacz również:

Potwierdzono również, że Galaxy Z Flip 3 charakteryzuje się bardziej "wyrafinowanym stylem, uzbrojonym w bardziej trwałe, mocniejsze materiały."

Redakcja potwierdza również, że nadchodzące smartwatche Samsunga będą działały na One UI Watch, nakładce firmy, która działa w oparciu o Wear OS 3. Potwierdzono również, że południowokoreańska firma wprowadzi Samsung Health i aplikację SmartThings do Wear OS 3. Samsung współpracuje również z Google i wieloma popularnymi deweloperami aplikacji, aby wprowadzić więcej aplikacji do swoich kolejnych ubieralnych urządzeń.

Wracając do serii Galaxy Z, Samsung potwierdził, że pracuje z większą ilością twórców aplikacji, aby wprowadzić aplikacje, które mogą wykorzystać większy i składany wyświetlacz nowych smartfonów. Prawdopodobnie zobaczymy bardziej bogaty w funkcje tryb Flex Mode na Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3. W artykule redakcyjnym wspomniano również, że Samsung zawsze pozwala użytkownikom na większą kontrolę nad aplikacjami, danymi i prywatnością.