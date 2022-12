Samsung szaleje i przecenia Galaxy S22 Ultra i Galaxy Watcha 5

Przedstawiamy najlepsze aktualne promocje na urządzenia Galaxy, dzięki którym za popularne flagowce oraz inne akcesoria Samsunga zapłacicie nawet kilkaset złotych mniej.

Poniżej znajdziesz ceny najnowszych urządzeń z serii Galaxy od firmy Samsung. W wielu sklepach internetowych urządzenia te dostępne są w atrakcyjnych cenach, przedstawiamy je wszystkie. Sprawdź również: Najlepsze promocje na sprzęt Apple - iPhone, MacBook, Watch

Galaxy Watch 5 na promocji

Galaxy Watch 5 zadebiutował w wakacje tego roku. Urządzenie dostępne jest w kilku wariantach, oferujących różny typ łączności oraz inne rozmiary. Najnowsze smartwatche Samsunga zostały własnie objęte rabatem, a ich ceny prezentują się następująco:

Galaxy Watch 5 (40 mm)

Cena: 1349 zł 1099 zł / Link

Galaxy Watch 5 LTE (40 mm)

Cena: 1549 zł 1299 zł / Link

Galaxy Watch 5 LTE (44 mm)

Cena: 1699 zł 1349 zł / Link

Galaxy S22 Ultra na promocji

Galaxy S22 Ultra jest zdecydowanie jednym z najbardziej udanych smartfonów Samsunga w ciągu ostatnich lat. Urządzenie cieszy się tak dużą popularnością, że koreańska marka podjęła decyzję o anulowaniu modelu S22 Fan Edition, na rzecz zwiększonej produkcji super flagowca.

Smartfon znajduje się obecnie na promocji, dzięki której zapłacimy za niego 500 zł mniej. Co więcej, przy zakupie otrzymamy Galaxy Watcha 4 lub Galaxy Watcha 4 Classic za zaledwie 1 zł. Podobna oferta obejmuje także podstawowe modele smartfona, ale w ich przypadku rabat jest nieco mniejszy. Ceny flagowców przedstawiają się więc następująco:

Galaxy S22 (+ Smartwatch za 1 zł) - 3999 zł 3699 zł / Link

(+ Smartwatch za 1 zł) - / Galaxy S22 Ultra (+ Smartwatch za 1 zł) - 5899 zł 5399 zł / Link

Galaxy S22 Ultra jest jednym z najbardziej wydajnych smartfonów dostępnych obecnie na rynku. Urządzenie posiada świetny ekran, doskonały zestaw obiektywów oraz umożliwia obsługę rysika S Pen. Flagowiec sprawdzi się niemalże w każdych okolicznościach, ale czy warto wydawać na niego taką kwotę jeszcze przed premierą nowego modelu?

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę datę premiery Galaxy S23 Ultra. Urządzenie zostanie zaprezentowane najprawdopodobniej pod koniec lutego, a więc czas oczekiwania może być kluczowym czynnikiem dla wielu potencjalnych użytkowników. Jeżeli potrzebujesz smartfona już teraz, odpowiedź jest prosta - Galaxy S22 Ultra to świetny telefon, a do tego znajduje się obecnie na wyjątkowej promocji. Jeżeli jednak jesteś w stanie poczekać kilka miesięcy, to warto najpierw obejrzeć premierę nowego flagowca. Różnice między tegorocznym modelem Ultra, a nadchodzącym debiutantem możecie sprawdzić tutaj. Przygotowane przez nas porównanie z całą pewnością pomoże wam podjąć odpowiednią decyzję.

Galaxy S23 Ultra z całą pewnością będzie pod wieloma względami lepszy od swojego poprzednika, ale nie należy spodziewać się rewolucji. Nowy model otrzyma mocniejszy procesor oraz aparat o rozdzielczości 200 Mpix, jednak design smartfona pozostanie niemalże niezmieniony. Taka sama pozostanie również przekątna ekranu oraz wielkość baterii.