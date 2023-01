Samsung szaleje i przecenia Galaxy S22 Ultra oraz Galaxy Watcha 5 Pro [04.01.2023]

Przedstawiamy najlepsze aktualne promocje na urządzenia Galaxy, dzięki którym za popularne flagowce oraz inne akcesoria Samsunga zapłacicie nawet kilkaset złotych mniej.

Poniżej znajdziesz ceny najnowszych urządzeń z serii Galaxy od firmy Samsung. W wielu sklepach internetowych urządzenia te dostępne są w atrakcyjnych cenach, przedstawiamy je wszystkie. Sprawdź również: Najlepsze promocje na sprzęt Apple - iPhone, MacBook, Watch

Galaxy Watch 5 Pro na promocji

Najnowsze smartwatche Samsunga zostały zaprezentowane na sierpniowym wydarzeniu Galaxy Unpacked. Wśród modeli znalazł się, między innymi, wariant Pro, który zastąpił wersję zegarka oznaczoną jako Classic. Urządzenie jest jednym z najlepszych smartwatchy opartych na systemie Wear OS od Google. Dodatkowo - premiera Pixel Watcha (opartego na tym samym systemie) sprawiła, że na oprogramowanie trafiło sporo nowości, a większość z nich możecie prześledzić tutaj. Na początku 2023 roku popularne smartwatche z serii Galaxy zostały objęte promocją, która dotyczy wariantów Pro. Wśród modeli z obniżoną ceną znajduje się zarówno wersja z łącznością Bluetooth, jak i Bluetooth + LTE. Obniżone ceny zegarków prezentują się aktualnie następująco:

Galaxy Watch 5 Pro

Cena: 2149.99 zł 1799.99 zł / Link

Galaxy Watch 5 Pro LTE

Cena: 2139 zł 1999.99 zł / Link

Galaxy S22 Ultra taniej o 700 zł

Zeszłoroczny model Ultra to jeden z najlepszych flagowców Samsunga w ciągu ostatnich lat. Urządzenie posiada topowe podzespoły, świetny aparat oraz unikalny design. Jeżeli kiedykolwiek myślałeś nad zakupem tego smartfona, to teraz może być na to idealny moment. Promocja obejmuje nie tylko Galaxy S22 Ultra, ale i pozostałe modele z serii, jednak w przypadku tańszych wariantów rabat jest mniejszy. Ceny flagowców przedstawiają się następująco:

Galaxy S22

Cena: 3999 zł 3599 zł / Link

Galaxy S22 Plus

Cena: 4999 zł 4599 zł / Link

Galaxy S22 Ultra

Cena: 5899 zł 5199 zł / Link

