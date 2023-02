Samsung szaleje i przecenia Galaxy S22 Ultra oraz Galaxy Watcha 5 Pro [27.02.2023]

Przedstawiamy najlepsze aktualne promocje na urządzenia Galaxy, dzięki którym za popularne flagowce oraz inne akcesoria Samsunga zapłacicie nawet kilkaset złotych mniej.

Poniżej znajdziesz ceny najnowszych urządzeń z serii Galaxy od firmy Samsung. W wielu sklepach internetowych urządzenia te dostępne są w atrakcyjnych cenach, przedstawiamy je wszystkie. Sprawdź również: Najlepsze promocje na sprzęt Apple - iPhone, MacBook, Watch

Galaxy S22 Ultra w promocyjnej ofercie

Źródło: Samsung

Najtańszy model zeszłorocznego flagowca od Samsunga dostępny jest obecnie w promocyjnej ofercie, dzięki której przy jego zakupie możecie zaoszczędzić 500 zł. Rabat dotyczy wariantu wyposażonego w 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Urządzenie - pomimo premiery serii Galaxy S23 - wciąż pozostaje jednym z najszybszych smartfonów pracujących na systemie Android. Model S22 Ultra oferuje również świetny zestaw aparatów, którym będziecie w stanie wykonać zdjęcie z 100-krotnym zoomem optycznym. Równie unikalną funkcją jest również obsługa rysika S Pen, która może okazać się przydatna przy tworzeniu obszernych notatek lub pracy.

Zobacz również:

Galaxy S22 Ultra 8/128 GB

Cena: 5399 zł 5113,66 zł / Link

Urządzenie jest obecnie dostępne w jednej z najlepszych cen - biorąc pod uwagę ostatnie 30 dni. Najniższa kwota wynosiła 4999 zł, a więc nieco ponad 100 zł mniej. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy zakup Galaxy S22 Ultra jest lepszą decyzją niż zapłacenie większej sumy za nowszego Galaxy S23 Ultra, to sprawdźcie nasz tekst, w którym omawiam 2 najważniejsze różnice między tymi modelami. Znajdziecie go tutaj.

Galaxy Watch 5 na przecenie

Źródło: Samsung

Na oficjalnej stronie producenta pojawiła się właśnie promocja dotycząca smartwatchy z serii Galaxy Watch 5. Dotyczy ona zarówno podstawowych wariantów urządzenia, jak i droższej wersji Pro. Rabat polega na zwrocie gotówki, który w przypadku tańszych modeli wynosi 400 zł, a przy zakupie droższego wariantu wzrasta do 600 zł. W celu wzięcia udziału w promocji należy zakupić jeden z modeli zegarka w terminie od 17 lutego do 3 marca, a następnie zarejestrować urządzenie na koncie założonym na stronie Samsunga. Dokładny regulamin oferty znajdziecie tutaj. Ceny poszczególnych modeli - po uwzględnieniu zwrotu gotówki - prezentują się następująco:

Galaxy Watch 5 40mm

Wersja BT / Cena: 1299 zł 899 zł / Link

/ Link Wersja LTE / Cena: 1499 zł 1099 zł / Link

Galaxy Watch 5 44mm

Wersja BT / Cena: 1449 zł 1049 zł / Link

/ Link Wersja LTE / Cena: 1649 zł 1249 zł / Link

Galaxy Watch 5 Pro

Wersja BT / Cena: 2099 zł 1499 zł / Link

/ Link Wersja LTE / Cena: 2299 zł 1699 zł / Link

Galaxy Watch 5 Pro posiada niemalże te same funkcje co jego tańsze modele, ale został wykonany ze znacznie trwalszych materiałów. Dodatkowo wariant Pro został wyposażony w znacznie pojemniejszą baterię (590 mAh vs 284 mAh lub 410 mAh w zależności od rozmiaru), która jest w stanie wytrzymać 2/3 dni na pojedynczym ładowaniu. Różnice między tymi dwoma modelami dokładniej omawiam tutaj.

Galaxy S23 w wyjątkowej ofercie

Źródło: Samsung

Najnowsze flagowce Samsunga zostały zaprezentowane 1 lutego. Przedsprzedaż smartfonów została już zakończona, ale wszystkie modele znalazły się w atrakcyjnej ofercie, dzięki której przy zakupie któregokolwiek każdej wersji smartfona otrzymamy prezent w postaci słuchawek Galaxy Buds 2 Pro. W celu skorzystania z promocji należy kupić flagowca z serii Galaxy S23 (w terminie od 17 lutego do 5 marca), a następnie zarejestrować urządzenie i wypełnić formularz w aplikacji Samsung Members (do 17 marca). Po pozytywnej weryfikacji słuchawki zostaną wysłane w ciągi 21 dni roboczych. Więcej na temat samej promocji oraz zasad jej działania możecie przeczytać tutaj.

Galaxy S23 8/256 GB + słuchawki Galaxy Buds 2 Pro

Cena: 4799 zł / Link

Galaxy S23 Plus 8/256 GB + słuchawki Galaxy Buds 2 Pro

Cena: 5799 zł / Link

Galaxy S23 Ultra 8/256 GB + słuchawki Galaxy Buds 2 Pro