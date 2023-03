Samsung szaleje i przecenia Galaxy S23 Ultra oraz Galaxy A54 5G [31.03.2023]

Przedstawiamy najlepsze aktualne promocje na urządzenia Galaxy, dzięki którym za popularne flagowce oraz inne akcesoria Samsunga zapłacicie nawet kilkaset złotych mniej.

Poniżej znajdziesz ceny najnowszych urządzeń z serii Galaxy od firmy Samsung. W wielu sklepach internetowych urządzenia te dostępne są w atrakcyjnych cenach, przedstawiamy je wszystkie. Sprawdź również: Najlepsze promocje na sprzęt Apple - iPhone, MacBook, Watch

Rusza przedsprzedaż Galaxy A54 5G

Źródło: Samsung

Galaxy A54 5G to kolejny smartfon Samsunga, który zadebiutował w tym roku na rynku. Urządzenie jest wyraźnie tańsze niż flagowe modele z serii Galaxy S23 i celuje raczej w grono mniej wymagających użytkowników. Wraz z premierą urządzenia ruszyła także jego oficjalna przedsprzedaż, w której przy zakupie telefonu otrzymamy gratis słuchawki Galaxy Buds2. Sprawdźmy najpierw, czy ta oferta się opłaca.

Smartfon zadebiutował w cenie 2399 zł, a więc jest wyraźnie droższy od swojego poprzednika, który na premierę kosztował 2099 zł. Podwyżka cen nie jest tak duża, jak w przypadku flagowej serii, ale nadal pozostaje zauważalna. Słuchawki Galaxy Buds2 możemy zakupić za około 500 zł, a więc jest to przybliżona kwota, którą zaoszczędzimy, dokonując zakupu w przedsprzedaży.

Galaxy A54 5G 8/128 GB (czarny) + słuchawki Galaxy Buds2

Cena: 2399 zł / Link

Galaxy A54 5G 8/128 GB (fioletowy) + słuchawki Galaxy Buds2

Cena: 2399 zł / Link

Galaxy A54 5G 8/128 GB (zielony) + słuchawki Galaxy Buds2

Cena: 2399 zł / Link

Galaxy A54 5G 8/128 GB (biały) + słuchawki Galaxy Buds2

Cena: 2399 zł / Link

Galaxy S23 Ultra na przecenie

Źródło: Samsung

Obecnie na oficjalnym sklepie Samsunga znajdziecie również promocję, która obejmuje najnowsze flagowce koreańskiego producenta. Zniżka jest naprawdę spora, ponieważ za modele z wyższą ilością pamięci zapłacicie teraz o 700 zł mniej. Cena każdego z wariantów prezentuje się obecnie następująco:

Galaxy S23 Ultra 12/512 GB

Cena: 7499 zł 6799 zł / Link

Galaxy S23 Ultra 12GB/1TB

Cena: 8699 zł 7999 zł / Link

Promocja dotyczy także podstawowych wariantów urządzenia, a przecenione modele - wraz z nową ceną - znajdziecie poniżej. W przypadku tańszych modeli rabaty są zdecydowanie niższe (200 zł dla Galaxy S23 oraz 500 zł dla Galaxy S23 Plus).

Galaxy S23

Wersja 256/8 GB, Cena - 4799 zł 4599 zł / Link

Galaxy S23 Plus

Wersja 512/8 GB, Cena - 6299 zł 5799 zł / Link

Promocja w sklepie Neonet

Źródło: Samsung

Wiosna to świetny czas by rozważyć wymianę swojego starego smartfona na nowe urządzenie. Telefon z solidnym aparatem oraz nienaganną wydajnością może okazać się niezastąpiony podczas zbliżających się wakacji, a nowa promocja w sklepach Neonet dodatkowo zachęca do przemyślenia takiej decyzji.

Oferta obowiązuje do 3 kwietnia i polega na obdarowaniu klienta bonem w wysokości 100 zł za każde wydane 1000 zł. Rabatem objęte zostały smartfony topowych marek takich jak: Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi, Realme czy Vivo. W tym tekście znajdziecie odnośniki do przecenionych smartfonów koreańskiej marki, a pozostałe modele od innych producentów możecie sprawdzić na oficjalnej stronie sklepu Neonet.

Samsung Galaxy S22

Cena: 3499 zł / Bon w wysokości: 300 zł / Link

Samsung Galaxy A54 5G

Cena: 2399 zł / Bon w wysokości: 200 zł / Link

Samsung Galaxy S20 FE

Cena: 2199 zł / Bon w wysokości: 200 zł / Link

Samsung Galaxy A34 5G