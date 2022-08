Samsung szaleje i przecenia nie tylko S22 Ultra. Za Galaxy A53 zapłacisz grosze i jeszcze dostaniesz prezent

Letnie promocje Samsunga nie mają końca. Mieliśmy już przeceny na najdroższe flagowce, ale przyszła też kolej na świetną propozycję ze średniej półki - Samsunga Galaxy A53.

Spis treści

Wakacje to często czas sporych przecen na elektronikę. Widzimy to też w tym roku - producenci poważnie przeceniają swoje telefony. Robi to też Samsung i na szczęście nie skupia się tylko na swoich najdroższych produktach - chociaż nawet S22 Ultra możemy wyrwać znacznie taniej.

Nawet dopiero co zaprezentowane Galaxy Z Flip 4 i Fold 4 znajdziemy na świetnych przecenach. Teraz możemy kupić Galaxy A53 w naprawdę niezłej cenie.

Nowa promocja Samsunga

Najnowsza oferta bo bardzo interesująca przecena połączona ze świetnym prezentem od Samsunga. Już teraz, aż do 4.09, możemy kupić Galaxy A53 aż o 300 zł taniej, a do tego otrzymać słuchawki Galaxy Buds 2 za darmo!

W celu zakwalifikowania się do tej promocji wystarczy trzymać się kilku nieskomplikowanych kroków. Zakupiony w określonym czasie telefon należy aktywować do 11.09.2022, a następnie zalogować się z niego do aplikacji Samsung Members (najpóźniej 18.09.2022) i tam wypełnić formularz uczestnictwa w promocji. Dzięki temu będziemy mogli liczyć na wysłanie do nas darmowych słuchawek Galaxy Buds 2.

Fot. Samsung

Dzięki tej promocji kupując Galaxy A53 w oficjalnej cenie, zapłacimy za niego jedyne 1799 zł. Jednakże to nie koniec dobrych wiadomości, gdyż otrzymywane przez nas słuchawki w sprzedaży detalicznej kosztują aż 649 zł! Oznacza to, że łącznie na tej promocji zyskujemy aż 949 zł.

Jeśli jesteście zainteresowani zakupem tego telefonu, warto udać się na stronę producenta. Znajduje się tam regulamin promocji, w którym znajdziemy m.in. wszystkich autoryzowanych sprzedawców, którzy również biorą udział w tej akcji promocyjnej.

Nowa promocja - czy to się opłaca?

Może się zdarzyć, że nawet najlepiej wyglądająca promocja wcale nie jest tak atrakcyjna, gdyż w innych sklepach znajdziemy dany produkt taniej. Na szczęście nie jest tak w tym przypadku. Dzięki temu, że Samsung oferuje ten rabat nie tylko w oficjalnym sklepie, w większości miejsc cena powinna stać na bardzo podobnym poziomie.

Co więcej, po przedstawieniu w formularzu promocyjnym dowodu zakupy od innych autoryzowanych sprzedawców, również możemy dostać darmowe słuchawki. Trzeba też przyznać, że Galaxy Buds 2 to jedne z najlepszych słuchawek bezprzewodowych w tej cenie, więc dostanie ich za darmo do naszego nowego telefonu to naprawdę świetna okazja.

Galaxy A53 - czy warto go kupić?

Ten telefon od Samsunga to naprawdę niezły przedstawiciel średniej półki. Sprawdźmy więc, co przemawia za, a co przeciw zakupowi tego telefonu:

ZA

Najlepsze aparaty w tej półce cenowej

Wyśmienity wyświetlacz AMOLED 120 Hz

Bardzo długie wsparcie producenta

Świetny design

PRZECIW

Wolne ładowanie

Wydajność gorsza od konkurencji

Konieczność dokupienia ładowarki

Jak widać, telefon jest naprawdę ciekawy i ma sporo plusów, a jego wady można zaakceptować dzięki tak dobrej przecenie. Według nas, jest to świetna okazja do zakupu.