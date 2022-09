Samsung szaleje i przecenia nie tylko S22 Ultra. Za Galaxy A53 zapłacisz grosze i na jeszcze dostaniesz prezent

Letnie promocje Samsunga nie mają końca. Mieliśmy już przeceny na najdroższe flagowce, ale przyszła też kolej na świetną propozycję ze średniej półki - Samsunga Galaxy A53.

Wrzesień to często czas dobrych przecen na elektronikę. Powrót dzieci do szkoły i zakończenie wakacyjnych podróży to idealny czas na rozpoczęcie wyprzedaży najbardziej potrzebnych sprzętów. Robi to też Samsung i na szczęście nie skupia się tylko na swoich najdroższych produktach - chociaż nawet S22 Ultra możemy wyrwać znacznie taniej.

Nawet dopiero co zaprezentowane Galaxy Z Flip 4 i Fold 4 znajdziemy na świetnych przecenach. Z kolei dla fanów zwyklłych telefonów, Samsung oferuje też promocję na Galaxy S21 FE. Teraz możemy też kupić Galaxy A53 po naprawdę sporej przecenie - pytanie tylko, czy jest to telefon wart zachodu?

Nowa promocja Samsunga

Najnowsza oferta bo bardzo interesująca przecena połączona ze świetnym prezentem od Samsunga. Już teraz, aż do 02.10, możemy kupić Galaxy A53 aż o 500 zł taniej, a do tego otrzymać stylowe etui Silicone Cover z paskiem zupełnie za darmo! Dzięki temu kupujemy nie tylko telefon, ale od razu dostajemy też bardzo przydatne akcesorium, które pozwoli nam zachować nasze urządzenie w nieskazitelnym stanie na dłużej - a przy tym wyglądać bardzo dobrze.

Fot. Samsung

Dzięki tej promocji kupując Galaxy A53 w oficjalnej cenie, zapłacimy za niego jedyne 1599 zł. Jednakże to nie koniec dobrych wiadomości, gdyż otrzymywane przez nas akcesoria w sprzedaży detalicznej kosztują aż 119zł! Oznacza to, że łącznie na tej promocji zyskujemy aż 619 zł.

Jeśli jesteście zainteresowani zakupem tego telefonu, warto udać się na stronę producenta. Znajduje się tam regulamin promocji, a także informacje o możliwych do zdobycia kolorach etui. Trzeba jednak się spieszyć - w promocyjnej cenie jest jedynie 500 sztuk A53, warto więc szybko podejmować decyzję o zakupie.

Fot. Samsung

Samo Etui Silicone Cover z paskiem to naprawdę fajny sposób aby ochronić nasz telefon przed losowymi zdarzeniami, a przy tym wyglądać nieźle. Paski zapewniają naszemu etui trochę koloru. Dodatkowo możemy wsunąć w nie palce, dzięki temu zyskamy pewność, że telefon nie wyślizgnie się z naszej dłoni nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach.

Galaxy A53 - czy warto go kupić?

Ten telefon od Samsunga to naprawdę niezły przedstawiciel średniej półki. YTrzeba jednak przyznać, że jest to też segment rynku, gdzie konkurencja między producentami jest najbardziej zaciekła. Sprawdźmy więc, co przemawia za, a co przeciw zakupowi tego telefonu:

ZA

Najlepsze aparaty w tej półce cenowej

Wyśmienity wyświetlacz AMOLED 120 Hz

Bardzo długie wsparcie producenta

Świetny design

PRZECIW

Wolne ładowanie

Wydajność gorsza od konkurencji

Konieczność dokupienia ładowarki

Jak widać, telefon jest naprawdę ciekawy i ma sporo plusów, a jego wady można zaakceptować dzięki tak dobrej przecenie. Według nas, jest to świetna okazja do zakupu.