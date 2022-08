Samsung szaleje i przecenia nie tylko S22 Ultra. Za Galaxy A53 zapłacisz naprawdę mało - czy to dobry kąsek?

Letnie promocje Samsunga nie mają końca. Mieliśmy już przeceny na najdroższe flagowce, ale przyszła też kolej na świetną propozycję ze średniej półki - Samsunga Galaxy A53.

Wakacje to często czas sporych przecen na elektronikę. Widzimy to też w tym roku - producenci poważnie przeceniają swoje telefony. Robi to też Samsung i na szczęście nie skupia się tylko na swoich najdroższych produktach - chociaż nawet S22 Ultra możemy wyrwać znacznie taniej. Teraz możemy kupić Galaxy A53 w naprawdę niezłej cenie.

Nowa promocja Samsunga

Najnowsza oferta to interesująca oferta cashbackowa. Jeśli między 01.08.2022 a 14.08.2022 zakupimy Samsunga Galaxy A53, możemy liczyć aż na 500 zł zwrotu na konto!

W celu zakwalifikowania się do tej promocji wystarczy trzymać się kilku nieskomplikowanych kroków. Zakupiony w określonym czasie należy aktywować do 21.08.2022, a następnie zalogować się z niego do aplikacji Samsung Members (najpóźniej 28.08.2022) i tam wypełnić formularz uczestnictwa w promocji. Dzięki temu będziemy mogli liczyć na zwrot na konto.

Fot. Samsung

Dzięki tej promocji kupując Galaxy A53 w oficjalnej cenie, zapłacimy za niego, wliczając zwrot, zaledwie 1599 zł. Jednakże warto pamiętać, że cashback możemy uzyskać również kupując telefon z innych autoryzowanych źródeł, gdzie jego pierwotna cena może być jeszcze tańsza. Oznacza to, że może on nas kosztować naprawdę niedużo, nawet poniżej 1300 zł!

Jeśli jesteście zainteresowani zakupem tego telefonu, warto udać się na stronę producenta. Znajduje się tam regulamin promocji, w którym znajdziemy m.in. wszystkich autoryzowanych sprzedawców, od których zakupy kwalifikują się do okazyjnego zwrotu na konto.

Nowa promocja - czy to się opłaca?

Może się zdarzyć, że nawet najlepiej wyglądająca promocja wcale nie jest tak atrakcyjna, gdyż w innych sklepach znajdziemy dany produkt taniej. Na szczęście nie jest tak w tym przypadku. Dzięki temu, że Samsung oferuje cashback nie tylko w oficjalnym sklepie, możemy sami wyszukać najlepszą ofertę spośród popularnych sprzedawców i zdobyć do niej 500 zł zwrotu.

Najniższe ceny Samsunga A53 na Ceneo w autoryzowanych punktach sprzedaży

Jak widać, po chwili poszukiwania możemy znaleźć Galaxy A53 w cenie zdecydowanie niższej niż proponowana w oficjalnym sklepie. Wygląda więc na to, że kupując telefon w najniższej dostępnej cenie i wliczając w jego ostateczny koszt 500 zł zwrotu, możemy zapłacić za niego jedynie 1267 zł! To naprawdę dobra okazja na ten sprzęt - warto więc skorzystać z tej promocji jeśli jesteśmy nim zainteresowani. Jednak czy kupienie go faktycznie ma sens?

Galaxy A53 - czy warto go kupić?

Ten telefon od Samsunga to naprawdę niezły przedstawiciel średniej półki. Sprawdźmy więc, co przemawia za, a co przeciw zakupowi tego telefonu:

ZA

Najlepsze aparaty w tej półce cenowej

Wyśmienity wyświetlacz AMOLED 120 Hz

Bardzo długie wsparcie producenta

Świetny design

PRZECIW

Wolne ładowanie

Wydajność gorsza od konkurencji

Konieczność dokupienia ładowarki

Jak widać, telefon jest naprawdę ciekawy i ma sporo plusów, a jego wady można zaakceptować dzięki tak dobrej przecenie. Według nas, jest to świetna okazja do zakupu.