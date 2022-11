Samsung szaleje z okazji Black Friday i przecenia Galaxy S22, Galaxy Watcha 5 Pro i Galaxy Z Folda 4

Przedstawiamy najlepsze aktualne promocje na urządzenia Galaxy, dzięki którym za popularne flagowce oraz inne akcesoria Samsunga zapłacicie nawet kilkaset złotych mniej.

Spis treści

Poniżej znajdziesz ceny najnowszych urządzeń z serii Galaxy od firmy Samsung. W wielu sklepach internetowych urządzenia te dostępne są w atrakcyjnych cenach, przedstawiamy je wszystkie. Sprawdź również: Najlepsze promocje na sprzęt Apple - iPhone, MacBook, Watch

Galaxy Z Fold 4 taniej o 1300 zł

Galaxy Z Fold 4 dostępny jest w kilku wariantach, ale tylko jeden z nich został objęty promocją. Taniej możemy kupić model wyposażony w 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na pliki użytkownika. Cena urządzenia została zmniejszona o 1300 zł, a więc obecnie za flagowca zapłacimy 7099 zł. To wciąż bardzo dużo, ale wyraźnie mniej niż przed obniżką. Warto również wziąć pod uwagę to, że składane smartfony należą do zdecydowanej topki urządzeń mobilnych i oferują rozwiązania, których nie znajdziemy w żadnym innym telefonie.

Przy zakupie otrzymamy też 5 razy więcej punktów lojalnościowych Samsung Rewards, które będziemy mogli wymienić na kolejne zniżki w sklepie producenta. Promocja znajduje się na oficjalnym sklepie Samsunga, a bezpośredni link do oferty możecie znaleźć tutaj.

Galaxy Watch5 Pro taniej o 300 zł/350 zł

Model Pro dostępny jest w jednym rozmiarze (45 mm) i dwóch wariantach oferujących różny typ łączności. Tańsza wersja oferuje jedynie połączenie Bluetooth, a droższa umożliwia także łączność LTE. Oba warianty znajdują się obecnie na przecenie, która obniża ich cenę o kolejno 300 zł i 350 zł. Kwoty jakie zapłacimy przy zakupie poszczególnych modeli prezentują się następująco:

Galaxy Watch 5 Pro Bluetooth - 2099 zł 1799 zł / Link

/ Galaxy Watch 5 Pro LTE - 2349 zł 1999 zł / Link

Smartwatche możecie także zakupić na stronie producenta (Link), dzięki temu otrzymacie w bonusie 5 razy więcej punktów lojalnościowych Samsung Rewards, które można wymienić na kolejne zniżki w sklepie producenta. Warto też zauważyć, że możemy skorzystać z 40% zniżki na kolejne paski do Galaxy Watcha.

Galaxy S22 Ultra taniej o 500 zł

Rabatem objęte zostały dwa modele z tegorocznych flagowców Samsunga - Galaxy S22 oraz Galaxy S22 Plus. W przypadku tańszego wariantu zniżka wynosi 500 zł, a w przypadku droższego rabat to aż 800 zł. Ceny poszczególnych modeli przedstawiają się obecnie następująco:

Galaxy S22 8/128 GB - 3999 zł 3499 zł / Link

/ Galaxy S22 8/256 GB - 4199 zł 3699 zł / Link

/ Galaxy S22 Plus 8/128 GB - 4999 zł 4199 zł / Link

/ Galaxy S22 Plus 8/256 GB - 5199 zł 4399 zł / Link

Większość ofert jest obecna na oficjalnej stronie producenta, do której link znajdziecie tutaj. Zauważyłem jednak, że niektóre warianty zdążyły się już wyprzedać, jednak ten sam rabat dostępny jest w innych sklepach.

Model Galaxy S22 8/256 GB nie jest już obecny na stronie Samsunga, ale możecie go znaleźć w takiej samej przecenie na stronach MediaExpert oraz RTVEuroAGD. Linki do obu ofert znajdziecie poniżej:

RTVEuroAGD: 4199 zł 3699 zł / Link