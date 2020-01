Samsung szykuje konkurencję dla AirDrop

Już wkrótce za pomocą smartfona od Samsunga wyślemy pliki nawet do inteligentnej lodówki.

Wielu użytkowników docenia sprzęt Apple za wyśmienity ekosystem oraz bezproblemową synchronizację pomiędzy każdym urządzeniem z logo Apple na obudowie.

Źródło: samsung.com

Jedną z podstawowych funkcji systemu iOS od premiery iOS 7 w 2013 roku jest AirDrop. Rozwiązanie to pozwala na szybkie i łatwe udostępnianie plików pomiędzy wszystkimi urządzeniami Apple. Użytkownicy Androida co prawda również mogą wymieniać się pomiędzy sobą plikami za pomocą Bluetooth, ale jest to rozwiązanie znacznie wolniejsze od AirDrop, które wykorzystuje Wi-Fi.

Dla posiadaczy Samsungów, a także innych urządzeń z Androidem mamy dobrą wiadomość. Wiadome jest, że Google już od jakiegoś czasu pracuje nad nowym rozwiązaniem do łatwego przekazywania plików pomiędzy telefonami komórkowymi. Stosowna opcja powinna pojawić się w Androidzie 11. Nad technologią przesyłania plików pracują także najwięksi chińscy producenci - Oppo, Vivo oraz Xiaomi, które tworzą uniwersalny system do przesyłania plików.

Najnowsze informacje przekazane przez xda-developers wskazują, że Samsung planuje wyposażyć najnowsze modele z rodziny Galaxy S20 w nową funkcję. W pliku APK odnaleziono opcje Quick Share. Funkcja ta jak sama nazwa wskazuje służy do łatwego udostępniania. Po uruchomieniu wykrywalności wszyscy posiadacze smartfonów Galaxy będą w stanie przesłać pliki do urządzenia. Całość wyświetlać się będzie także w menu udostępniania.

Co ciekawe Quick Share umożliwi wysyłanie plików do urządzeń kompatybilnych z SmartThings. Oznacza to, że można będzie wysyłać pliki do lodówki Family Hub oraz nowych telewizorów z Wi-Fi.

Niestety transfer nie będzie odbywać się bezpośrednio. Cały plik najpierw zostanie przeniesiony do Samsung Cloud, a dopiero stamtąd trafi do urządzenia docelowego. Pojedyncze pliki nie będą mogły być większe od 1 GB, a w ciągu 24 godzin można będzie wysłać 2 GB plików.

Opcja Quick Share ma zostać zaimplementowana w oprogramowaniu Samsung One UI 2.1 opartym na Androidzie 10. Jak widać na powyższym przykładzie producenci po raz kolejny wyprzedzają Google.

Więcej informacji o Samsungu Galaxy S20 znajduje się tutaj.

Źródło: phonearena.com