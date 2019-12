Samsung szykuje się do prezentacji 144 MP matrycy

Samsung przez wiele lat stosował w swoich flagowych smartfonach 16 MP matryce. Z czasem w 2016 roku zmniejszono rozdzielczość głównego sensora do 12 MP, ale w zamian pojawiły się technologie takie, jak dual pixel. Przez długi czas wszystkie najdroższe modele Koreańskiego producenta wyposażane były w 12 MP matryce, aż nagle na rynku zaczęły debiutować smartfony z 32 MP, 48 MP oraz 64 MP aparatami głównymi.

Samsung postanowił zmiażdżyć swoją konkurencję w wakacje 2019 roku zaprezentowano 108 MP sensor ISOCELL BRIGHT HMX, który w chwili obecnej wykorzystywany jest jedynie w smartfonach Xiaomi, które brało udział w pracach projektowych nowego czujnika.

Matryca o rozdzielczości 108 MP ma znaleźć zastosowanie w Samsungu Galaxy S11+, który poprzez łączenie 9 sąsiadujących ze sobą pikseli w jeden wykonywać będzie 12 MP fotografie z pikselem o wielkości 2,4 mikrona. Dzięki temu ujęcia będą niezwykle ostre i szczegółowe. Wszystko wskazuje na to, że do końca przyszłego roku smartfony Samsunga mogą zaoferować łączenie 12 sąsiadujących ze sobą pikseli w jeden nadal przy zachowaniu rozdzielczości 12 MP.

Ice universe poinformował za pomocą swojego konta na Twitterze, że Samsung planuje wykorzystać 14 nm proces FinFET do produkcji 144 MP matrycy przeznaczonej dla urządzeń mobilnych.

Crazy, Samsung is planning to use a 14nm process to make 144MP sensors. pic.twitter.com/H9PvLUuqYY