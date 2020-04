Samsung szykuje średniaka Galaxy A z wysuwanym aparatem

Koreańczycy pozazdrościli wysuwanego aparatu do selfie chińskim producentom. Najnowszy smartfon z rodziny Galaxy A zaoferuje podobne rozwiązanie.

Samsung jako jeden z niewielu producentów nie zdecydował się na wyprodukowanie smartfona z aparatem do selfie w wysuwanym module. Rozwiązanie to zostało po raz pierwszy zastosowane przez Xiaomi, Vivo oraz OPPO i do dziś cieszy się sporą popularnością.

Koreańczycy unikali stosowania konstrukcji z wysuwanym aparatem z kilku powodów. Po pierwsze mechanizmy dodatkowo zwiększają wagę urządzenia i są łatwe do uszkodzenia. Do tego dochodzi problem z uszczelnieniem obudowy tak, aby była całkowicie wodoszczelna.

Najnowsze informacje wskazują, że finalnie również Samsung zaprezentuje smartfon z aparatem umieszczonym w wysuwanym module.

Pomysł na telefony komórkowe z wysuwanym aparatem przednim ma swoich zwolenników i przeciwników. Z jednej strony schowany aparat umożliwia minimalizacje ramek okalających ekran, a na dodatek nie psuje kompozycji wizualnej smartfona. Niestety minusami tego rozwiązania jest awaryjność oraz czas potrzebny na wysunięcie aparatu.

Biorąc pod uwagę, że moda na smartfony z wysuwanymi aparatami frontowymi przemija, dziwi nas, że Samsung właśnie teraz zamierza zaprojektować własnego smartfona z wysuwanym modułem. W chwili obecnej najwięksi producenci smartfonów pracują nad umieszczeniem aparatu bezpośrednio pod wyświetlaczem, co pozwoli na wyeliminowanie wycięć oraz dodatkowych, wysuwanych modułów.

Co ciekawe jakiś czas temu do sieci wyciekła fotografia z Galaxy Store, które przedstawia Samsunga Galaxy S10+, Galaxy S20 oraz niezidentyfikowanego flagowca, którym prawdopodobnie jest Galaxy Note 20. Urządzenie to nie posiada widocznego aparatu przedniego. Czyżby Samsung szykował więcej, niż jednego smartfona z wysuwanym modułem?

Samsung Galaxy Note 20 z wysuwanym aparatem jest mało prawdopodobny, ale najnowsze informacje donoszą o nowym modelu z rodziny Galaxy A, który zaoferuje takie rozwiązanie. Zdjęcia smartfona zostały umieszczone w sieci przez @OnLeaks. Urządzenie nie posiada złącza słuchawkowego Jack i ma aparat główny składający się z trzech obiektywów. Premiera nastąpi w najbliższym czasie.

