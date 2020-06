Samsung szykuje taniego, składanego smartfona? Projekt anulowano

Składany smartfon z dopiskiem Lite w nazwie? Samsung chciał udowodnić, że to możliwe. Niestety na "tani" smartfon z elastycznym ekranem jeszcze za wcześnie.

Samsung chyba chce stać się liderem na rynku składanych smartfonów. Po niezbyt udanym debiucie Galaxy Fold na rynku pojawił się Galaxy Z Flip, a Koreańczycy szykują się już do prezentacji kolejnych dwóch składanych smartfonów - Galaxy Fold 2 oraz Galaxy Z Flip 5G.

Samsung Galaxy Fold

Okazuje się, że w Korei Południowej trwają pracę nad jeszcze jednym urządzeniem wyposażonym w elastyczny ekran. Mowa o Galaxy Fold Lite, który wcześniej pojawił się w sieci jako Galaxy Fold Special Edition. Smartfon miał zadebiutować już w lipcu tego roku.

Najnowsze informacje pochodzące z dwóch niezależnych źródłem z Korei Południowej donoszą, że najtańszy smartfon Samsunga ze składanym ekranem zadebiutuje w 2021 roku, a na dodatek wcale nie będzie taki tani, jak zakładano.

Według The Korea Herald, Samsung w drugiej połowie 2020 roku zaprezentuje dwa nowe składane smartfony - Galaxy Fold 2 i Galaxy Z Flip z modemem sieci 5G. W międzyczasie miał zadebiutować również tani smartfon z elastycznym panelem, ale jego produkcja została opóźniona.

Inne, koreańskie źródło donosi, że Galaxy Fold Lite zadebiutuje w przyszłym roku z ceną detaliczną na poziomie 900 dolarów. To oczywiście mniej, niż 1980 dolarów za Galaxy Fold oraz 1380 dolarów za Galaxy Z Flip, ale nie można powiedzieć, że Galaxy Fold Lite będzie tanim smartfonem. Urządzenie będzie znacznie droższe od klasycznych flagowców z normalnymi wyświetlaczami.

Galaxy Fold Lite ma zostać wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 865. Cieszy, że Samsung nie zamierza oszczędzać na tym elemencie, ale niestety źródła donoszą, że oszczędności mają dotknąć wyświetlacz oraz systemy odpowiedzialne za łączność.

Galaxy Fold oraz Galaxy Z Flip

Aby zaoszczędzić Samsung ma zastosować w Galaxy Fold Lite panel bez szkła Ultra Thin Glass. Prawdopodobnie będzie to ten sam ekran, co w modelu Galaxy Fold. Oznacza to, że powierzchnia panelu wykonana będzie z plastiku.

W przeciągu najbliższych miesięcy na rynku pojawić ma się kilka nowych, składanych smartfonów. Również Huawei zamierza wprowadzić na rynek nowego, przystępnego cenowo smartfona z elastycznym ekranem.

