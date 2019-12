Samsung testuje Androida 10 na Galaxy A70 i Galaxy A80

Śamsungowe średniaki z wyższej półki już niedługo otrzymają aktualizacje do Androida 10 i One UI 2.0.

Posiadanie wielu modeli w portfolio ma swoje zalety i wady. Do pierwszych z pewnością zaliczymy możliwość większego wyboru dla klienta, który może zdecydować się na urządzenie najbardziej odpowiadające jego wymaganiom. Wadą jest proces aktualizacyjny wielu modeli do kolejnych wersji Androida. Samsung już od kilku miesięcy rozwija swoją nakładkę One UI 2.0 opartą na Androidzie 10, który oficjalnie zadebiutował jeszcze w wakacje.

Źródło: samsung.com

Po zaktualizowaniu flagowych modeli z serii Galaxy S10 producent niespodziewanie zdecydował się rozpoczęcie procesu aktualizacji do Androida 10 dla smartfonów Galaxy A70 i Galaxy A80. To dosyć nietypowe podejście. Fakt, że Samsung testuje najnowsze oprogramowanie na Galaxy A70 i Galaxy A80 nie oznacza jeszcze, że stosowana aktualizacja pojawi się jutro lub nawet za tydzień, ale zdecydowanie wszystko idzie zgodnie z planem. Możliwe jest, że urządzenia te otrzymają Androida 10 wcześniej, niż się spodziewaliśmy.

Po raz pierwszy od dawna średniaki z linii Galaxy A mogą otrzymać nowego Androida wcześniej od flagowego modelu Galaxy Fold. Dotychczas aktualne modele ze średniej półki otrzymywały nowy system razem z zeszłorocznymi flagowcami.

Obecnie Samsung wprowadził aktualizacje do Androida 10 na urządzenia z serii Galaxy S10, a w fazie testu oprogramowanie dostępne jest na Galaxy S9, Galaxy Note 9 oraz Galaxy Note 10. Teraz do grona dołączają modele Galaxy A70 i Galaxy A80, które co prawda nie otrzymają programu One UI 2.0 Beta, ale Samsung testuje już pierwsze kompilacje oprogramowania z Androidem 10 na pokładzie.

Według pierwotnej mapy drogowej, jaka została udostępniona przez Samsunga jakiś czas temu model Galaxy A80 miał otrzymać Androida 10 w marcu. Możliwe, że smartfony zostaną zaktualizowane nieco wcześniej.

Portal galaxyclub.nl przekazał, że Koreańczycy testują już oprogramowanie oparte na Androidzie 10 dla modeli Galaxy A70 oraz Galaxy A80. Numer kompilacji A705FNXXU4BSL1 to wstępne, testowe oprogramowanie z Androidem 10 dla Galaxy A70. Litera B wskazuje, że w sofcie wykorzystano najnowszą wersje systemu operacyjnego Android.

Wprowadzenie testowego oprogramowania potwierdza informacje podane kilka dni temu. W przeciwieństwie do procesu aktualizacji z Androida 8.0 Oreo do Androida 9.0 Pie w przypadku Androida 10 Samsung nie planuje wprowadzać beta testów systemu dla urządzeń z serii Galaxy A.

Źródło: galaxyclub.nl