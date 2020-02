Samsung testuje Androida 11 na Galaxy S10+!

Geekbench donosi, że Samsung już testuje Androida 11 na zeszłorocznym flagowcu.

Google dosyć niespodziewanie wydało pierwszą wersję deweloperską systemu operacyjnego Android 11. Stało się to nieco wcześniej niż przewidywaliśmy. Takim obrotem sytuacji zaskoczeni są również producenci sprzętu elektronicznego, którzy nadal nie zaktualizowali wszystkich swoich urządzeń do Androida 10.

Najnowsze informacje z bazy danych Geekbencha donoszą, że Samsung testuje już najnowszy system operacyjny na zeszłorocznym flagowcu - Galaxy S10+.

Niedawno w bazie danych Geekbencha - popularnego testu syntetycznego pojawił się nowy wpis dotyczący europejskiej wersji Samsunga Galaxy S10+. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zaznaczono w nim, że Galaxy S10+ o numerze modelu SM-G975F pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android R. Najnowszy system operacyjny otrzyma nazwę handlową Android 11, ale testowa wersja nazywa się właśnie Android R (Android 10 był testowany jako Android Q).

Wątpimy, aby Google powróciło do nadawania nazw systemowi operacyjnemu Android, więc spokojnie możemy założyć, że zostanie nazwany Android 11.

Wpis w bazie danych nie ujawnia żadnych szczegółowych informacji na temat systemu operacyjnego, a samego Samsunga Galaxy S10+ doskonale znamy. W chwili obecnej nie wiadomo, czy wpis jest w pełni autentyczny oraz jaki dokładnie Android został wgrany na Galaxy S10+. Możliwe, że Samsung obecnie testuje czystą wersję systemu operacyjnego lub odrazu integruje ją z własną nakładką graficzną One UI, która prawdopodobnie zostanie zaktualizowana przy okazji wprowadzenia Androida 11.

Do wprowadzenia Androida 11 na rynek jeszcze długa droga. Spodziewamy się, że finalna wersja systemu operacyjnego pojawi się pod koniec wakacji lub na początku września. Samsung prawdopodobnie zaktualizuje pierwsze swoje urządzenia do Androida 11 jeszcze w tym roku, ale zapewne będą to najnowsze modele z rodziny Galaxy S20 oraz niezaprezentowane jeszcze modele Note 20.

