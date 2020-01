Samsung testuje Bixby w nowej wersji językowej!

Niestety ponownie nie chodzi o Polskę. W jakim języku przemówi Bixby?

Bixby to wirtualny asystent stworzony i rozwijany przez Samsunga od 2017 roku. Rozwiązanie to pojawiło się w smartfonach Galaxy wraz z premierą flagowego modelu Galaxy S8. Koreańczycy bardzo mocno zintegrowali usługę z całym systemem operacyjnym, a Bixby otrzymało nawet dedykowany przycisk, którego mapowania na początku nie dało się zmienić.

Minęły już prawie trzy lata od wprowadzenia Bixby na rynek. Samsung dołączył do gry dosyć późno, więc Bixby Voice nadal nie może pochwalić się takim wsparciem językowym, jak Siri czy Asystent Google. Obecnie z asystentem Samsunga porozmawiamy po angielsku, chińsku, koreańsku, francusku, niemiecku i włosku. Niestety nawet jeżeli znamy perfekcyjnie któryś z wymienionych języków asystent Bixby jest bardzo wrażliwy na odpowiednią wymowę słów, co doprowadza do błędów w komunikacji.

Samsung poinformował, że wkrótce rozszerzy kompatybilność Bixby z kolejnym językiem. Wśród szczęśliwców, którzy skorzystają z Bixby Voice znaleźli się Portugalczycy. Samsung rozpoczął już beta testy na dowolnych smartfonach Galaxy S10. W chwili obecnej Galaxy Note 10 oraz starsze flagowce nie są wspierane. Możliwe, że w niedalekiej przyszłości beta testy zostaną udostępnione na większej ilości urządzeń.

Bixby cały czas zyskuje popularność, ale robi to bardzo powoli głównie z dwóch powodów. Po pierwsze jest to rozwiązanie dedykowane jedynie dla koreańskich smartfonów z rodziny Galaxy, a po drugie początkowo Samsung instalował Bixby tylko i wyłącznie na swoich flagowych modelach.

Szkoda, że Bixby w dalszym ciągu nie potrafi komunikować się z użytkownikami w języku polskim. Niestety, ale podejrzewamy, że taki stan rzeczy utrzyma się jeszcze przez dłuższy czas. Przypominamy, że Siri i Amazon Alexa nadal nie rozpoznają języka polskiego.

