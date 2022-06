Samsung traci ważną wyłączność, lecz konkurent może nie wykorzystać tej szansy

Pierwszy smartwatch firmy innej niż Samsung z systemem Wear OS 3.0 wkrótce trafi na rynek. Czego możemy się spodziewać?

Fot. Montblanc

Nie do końca wiadomo, czy to celowo, czy też przez nieprzewidziany obrót wydarzeń, ale Samsung miał wyłączność na oprogramowanie Wear OS 3.0 firmy Google dla smartwatchów przez prawie rok. Wyłączność ta ma się wkrótce zakończyć, ponieważ Montblanc przygotowuje się do wypuszczenia swojego pierwszego smartwatcha z Wear OS 3.0 już za kilka tygodni.

Jak komunikuje portal Wareable, Montblanc Summit 3 jest pierwszym smartwatchem, który nie jest firmowany marką Samsunga i będzie działał pod kontrolą systemu Wear OS 3.0. Nie jest on jeszcze dostępny w sprzedaży, ale ma się pojawić już 15 lipca.

Choć wygląda na to, że Montblanc Summit 3 będzie pierwszym zegarkiem spoza stajni Samsunga z systemem Wear OS 3.0, nie oznacza to, że będzie on bezpośrednim konkurentem dla serii Galaxy Watch.

Montblanc Summit 3 trafi do sprzedaży w przyszłym miesiącu w cenie 1250 euro (około 5800 zł), co czyni go dużo droższym od serii Galaxy Watch 4 i nadchodzącego Galaxy Watch 5. Co prawda, ceny nowej generacji Galaxy Watch nie są jeszcze znane, ale nie spodziewam się, aby Samsung sprzedawał nowe modele za ponad 1500 - 2000 zł.

Smartwatch od Montblanc znajduje się w innym przedziale cenowym niż seria Galaxy Watch. Interesującym byłoby jednak zobaczyć, w jaki sposób firma ta zaimplementowała Wear OS 3.0 na swoim własnym zegarku bez użycia nakładki One UI Wear od Samsunga.

Jakie inne smartwatche również otrzymają system Wear OS 3?

Obecnie tylko Samsung Galaxy Watch 4 działa z systemem Wear OS 3.0. Google potwierdziło jednak, że niektóre istniejące już urządzenia będą kwalifikować się do aktualizacji do Wear 3.0, ale będzie to tylko garstka najbardziej aktualnych urządzeń, które wykorzystują najnowsze procesory. Równocześnie firma zapowiedziała również dużą aktualizację dla zegarków z Wear 2.0, która obejmuje ulepszenia Sklepu Play i zmiany w Kafelkach. Ponadto Google zapewni dwa lata aktualizacji zabezpieczeń dla starszej platformy.

Smartwatche, które otrzymają aktualizację do wersji Wear 3.0:

Fossil Gen 6

Michael Kors Access Gen 6

Skagen Gen 6

TicWatch Pro 3

TicWatch Pro 3 Ultra GPS

Zegarek TicWatch E3

Tag Heuer Connected Calibre E4

Są to obecnie jedyne urządzenia, które otrzymają aktualizację do wersji Wear 3.0. Na Google I/O 2022 firma ogłosiła garść aktualizacji do Wear OS 3.0 i nowych funkcji, a także Google Pixel Watch. Nie ujawniła jednak informacji na temat wprowadzenia systemu Wear OS 3.0 do starszych zegarków.