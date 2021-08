Samsung tworzy historię z serwerowymi stosami 768 GB pamięci RAM

Samsung pracuje nad nowym układem pamięci RAM, który pozwoli na wykorzystanie aż do 768 GB pamięci RAM w jednym stosie serwerowym.

Firma ujawniła swoją nową technologię podczas niedawnego spotkania informacyjnego, podając, że powodem jej opracowania jest zwykłe zapotrzebowanie rynku. Dokładniej mówiąc, Samsung pracuje nad układami scalonymi o pojemności 24 GB - pałeczkami RAM - które będą obsługiwać równoległe konfiguracje do ośmiu modułów w jednym stosie. Będzie to znaczący przełom, biorąc pod uwagę, że minął niecały rok od czasu, gdy firma zapisała się w historii dzięki produktowi z 16 GB DDR5.

Specyfikacja 768 GB wymagałaby 32-chipowej kości, więc choć jest jeszcze za wcześnie, by mówić o cenie, to z pewnością będzie ona kosztować tysiące dolarów. Podstawową technologią jest ewolucja istniejących chipów DIMM (dual in-line memory modules). Obsługuje on dynamiczne konfiguracje dwukanałowe i nadaje się do stosowania we wszystkich urządzeniach, od komputerów osobistych po wielkie serwerownie. Nie ma co liczyć jednak na to, że te pierwsze pojawią się w najbliższym czasie, nawet jeśli mówimy tutaj o sprzęcie korporacyjnym.

Samsung nie powiedział także, kiedy dokładnie planuje oddać te stosy serwerowe do wydania komercyjnego. W oparciu o ustalone praktyki produktowe, masowa produkcja może rozpocząć się już w tym roku, chociaż 2022 rok wydaje się być bezpieczniejszym zakładem. Tak czy inaczej, firma jest na dobrej drodze do potrojenia gęstości swojej oferty DDR5 w ciągu zaledwie czterech lat.

Źródło: TweakTown