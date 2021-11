Samsung tworzy nowe procesory Exynos! Dla jakich telefonów?

Już od zeszłego roku i serii flagowych smartfonów Galaxy S20 Samsung umieszcza wewnątrz nich swoje autorskie procesory Exynos. W tegorocznych urządzeniach z rodziny Galaxy S21 znajdziemy chipy Exynos 2100.

Najnowsze informacje pokazują jednak, że koreański producent planuje jednak wypuścić nowy chip, który tworzony jest z myślą o nieco tańszych urządzeniach, niż Galaxy S. Znany na Twitterze leakster Ice Universe sugeruje, że producent już wkrótce zaprezentuje model Exynos 1280. Jego zdaniem ma on być nieco słabszy od Exynosa 1080, który możemy znaleźć m.in w bazowym vivo X60. Twierdzi on, że jednostka jest tworzona z myślą o tańszych smartfonach.

Zobacz również:

5nm Exynos 1280,coming soon

Strangely, its specification is lower than Exynos 1080

For entry-level models