Samsung tworzy system dla Galaxy S21 - jaki będzie flagowiec 2021 roku?

Kurz po premierze Samsunga Galaxy Note 20 jeszcze nie opadł, a Koreańczycy rozwijają już oprogramowanie dla przyszłorocznych flagowców.

Zaledwie miesiąc temu na wydarzeniu Galaxy Unpacked Samsung zaprezentował nowe flagowce z rodziny Galaxy Note 20. Pokazano również nowe oprogramowanie One UI 2.5 bazujące na Androidzie 10, które zostało już udostępnione dla Galaxy S20 oraz zeszłorocznych flagowców - Galaxy S10 i Galaxy Note 10.

Samsung Galaxy Note 20 i Note 20 Ultra

W Korei prace trwają w najlepsze. Zgodnie z najnowszym raportem zauważonym przez Rootmygalaxy w siedzibie Samsunga trwają już prace nad oprogramowaniem układowym dla flagowych modeli na 2021 rok. Mowa o smartfonach Galaxy S21, Galaxy S21 Plus oraz Galaxy S21 Ultra.

Pomimo tego, że do premiery pozostało jeszcze ponad 4 miesiące nie powinno nas dziwić, że producent pracuje już nad oprogramowaniem dla przyszłych smartfonów. Mają one pracować pod kontrolą Androida 11 z nakładką One UI 3.0.

Urządzenia otrzymały już nazwy kodowe - odpowiednio SM-G991U dla Galaxy S21, SM-G996U dla Galaxy S21+ oraz SM-G998U dla Galaxy S21 Ultra.

Prace nad przyszłorocznymi smartfonami ruszyły pełną parą. Urządzenia pojawiły się już w Chińskim urzędzie 3C, gdzie certyfikowano ich akumulatory. Smartfony zaoferują baterie o pojemności pomiędzy 3800, a 5000 mAh.

Wpisy z chińskiego urzędu C3

Bazowy Galaxy S21 otrzyma akumulator EB-BG991ABY o pojemności 3880 mAh, a pośredni Galaxy S21+ zaoferuje akumulator EB-BG996ABY o pojemności 4660 mAh. Nie wiemy, jakie ogniowo pojawi się w Galaxy S21+ Ultra.

Więcej informacji o Galaxy S21 dowiemy się w przeciągu najbliższych miesięcy.

Źródło: gizchina.com